В Варшаве прошли мероприятия в честь 81-й годовщины начала «польской операции» НКВД. В результате массовых преследований поляков в Советском Союзе в 1937-38 годы погибло не менее 111 тыс. человек, почти 29 тыс. было сослано в лагеря.





Годовщина советского геноцида против поляков была отмечена в полдень у Памятника павшим и убитым на востоке.





Заместитель главы Института национальной памяти Матеуш Шпытма заявил, что память о «польской операции» НКВД с недавнего времени пробивается в общественное сознание. К примеру, в прошлом году, в 80-у годовщину, этот день отмечался на государственном уровне.





«Мы хотим последовательно внедрять знания об этом преступлении в общественное сознание», - пояснил заместитель главы Института национальной памяти.





Непосредственной причиной преступлений со стороны НКВД был приказ от 11 августа 1937 года, выданный народным комиссаром внутренних дел СССР (главой НКВД) Николаем Ежовым. По обвинению в принадлежности к Польской военной организации, якобы шпионившей в пользу Польши, репрессировали около 140 тыс. человек, из них убито - чаще всего выстрелом в затылок - не менее 111 тыс.