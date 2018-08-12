Получается ли у Жарко в кресле вице-премьера?

В последнее время в связи с громким коррупционным скандалом в Минздраве Василий Жарко является одним из самых критикуемых чиновников в стране. Ходили даже слухи, что его вот-вот задержат.





Но, может быть, Жарко критикуют незаслуженно, и он выполняет свою работу эффективно? UDF.BY постарался объективно оценить работу чиновника в кресле вице-премьера по социальным вопросам.





Поставил задачу провести профилактический осмотр каждого жителя страны. Дошли не до всех





Спустя месяц после назначения вице-премьером Василий Жарко на коллегии Минздрава поставил перед медиками довольно странную задачу – в 2017 году провести профилактический осмотр каждого жителя страны («измерить давление, послушать, если надо, сделать кардиограмму, анализ крови»). При этом особое внимание он попросил уделить мужчинам трудоспособного возраста, которые живут в сельской местности.





Задача изначально выглядела невыполнимой. В чем может сам убедиться едва ли не каждый читатель, опросив родственников и знакомых.





Потребовал, чтобы пациенты не простаивали в очередях. Ничего не изменилось





Еще одно требование, которое Жарко выдвинул на той же коллегии Минздрава. Он отметил, что чаще всего пациенты жалуются на очереди в поликлиниках и ожидание приема у узких специалистов, и дал указание: пациент не должен ходить из кабинета в кабинет, простаивать в очередях.

Эта задача также изначально выглядела странной и нереалистичной хотя бы в силу того, что чиновник сам за десятилетие во главе Минздрава не смог решить указанную проблему.





Пообещал «всем по 500». Такая зарплата получилась только один раз





В начале 2017 года Жарко заверил, что в стране есть возможность выполнить президентское требование увеличения средней зарплаты до 500 долларов. Поручение Лукашенко формально выполнили в декабре того года, но в 2018-м достичь заветной цифры не могут.





Выступил за бесплатные туалеты на ж/д вокзалах. Идея не реализована





В мае прошлого года идея была озвучена в Палате представителей. Жарко ее поддержал:





«Недорогой этот вопрос. Мы его еще раз рассмотрим. Вы правильно сказали, что не каждый знает, где, куда бежать, где деньги платить. Такая услуга должна быть бесплатна».





Однако в Минске и других городах туалеты на ж/д вокзалах до сих пор платные.





< Обещал вернуться к вопросу ужесточения доступа к алкоголю. Пока не вернулся





Выступая в мае 2017 года в парламенте, вице-премьер заявил:





«МВД и Минздрав выступали с инициативами о более жестком регулировании алкоголя. Давайте мы еще раз к этому вернемся с участием депутатов и заинтересованных министерств».





МВД, кстати, добивалось, чтобы алкоголь продавали в обособленных отделах магазинов и до 22.00. Продажу на заправках предлагали вообще запретить. Но теперь об этих инициативах уже и не вспоминают. С пьянством пытаются бороться в отдельных регионах, на общенациональном уровне ограничительные меры не принимают.

Отвечал за запуск футбольного телеканала. Канал так и не запустили

Появления специализированного телеканала добивались глава федерации футбола Сергей Румас и журналист Владимир Бережков. Летом прошлого стало известно, что главе администрации президента Наталье Кочановой и вице-премьеру Василию Жарко дано поручение до 1 сентября найти решение вопроса по запуску футбольного телеканала на площадке «Сетанты Беларусь».





Бережков на радостях написал в соцсети:

«Благодарить за это Румаса, который проявил недюжинные смелость и волю, преодолевая колоссальное сопротивление ближайшего окружения Лукашенко. Ну и, разумеется, спасибо самому государю, давшему понять: «вьющиеся у ног» не захватили голову».





Вскоре после этого Бережков был уволен из проекта, а футбольный телеканал так и не запустили.





Предложил подумать о возвращении пятибалльной системы. Лукашенко выступил против





В середине прошлого года Жарко заявил, что возможно нужно вернуться к старой оценочной системе и стоит этот вопрос вынести на общественное обсуждение. Однако на Республиканском педсовете в августе сам Александр Лукашенко выступил против идеи:





«Этот вопрос не имеет критической массы, он не назрел для того, чтобы принимать какие-то решения».

Поддержал перенос уроков на 9 утра. Многие школы так и поступили

Когда руководитель Беларуси пожаловался, что его сын чуть ли не спит на первом уроке, вице-премьер выступил за их перенос на более позднее время по всей стране. Мол, нужно думать не об интересах родителей, которым на работу к 8 утра, а о здоровье будущего поколения.





С нового учебного года 2017/2018 многие школы действительно сдвинули уроки. Кто-то на 9.00, кто-то на 8.30.





Поддержал отмену вступительных экзаменов в гимназии. Их и отменили

Осенью прошлого года Жарко выступил за отмену вступительных экзаменов в гимназии, поддержав министра образования Игоря Карпенко. Это вызвало переполох среди родителей, появились слухи, что гимназии вообще ликвидируют. К отмене вступительных экзаменов многие отнеслись критически: как же тогда выявлять детей, которые хотят и главное могут учиться более углубленно?





Несмотря на критику, в начале этого года вступительные экзамены в гимназии отменили – теперь туда будут поступать по прописке или при наличии свободных мест.





Дал указание досрочно ввести в строй больницу в Миорах. Но открыли ее на несколько месяцев позже

В конце прошлого года Жарко посетил строящуюся Миорскую районную больницу и дал указание:





«Зачем оттягивать до 9 мая (планируемый срок сдачи объекта), если можно ввести его на месяц-два раньше, чтобы люди могли в хороших условиях получать медицинскую помощь».

Эта задача по долгострою, который возводили около 20 лет, выполнена не была. Торжественно открыли новую больницу только 31 мая.





Поручил отремонтировать стадион в Пинске. За его реконструкцию действительно взялись

Редкое очевидное достижение Жарко в кресле вице-премьера. На стадион «Припять» его внимание обратили жители Пинска: ходили слухи, что арену сознательно привели в упадок, чтобы затем забрать территорию под строительство жилья. Жарко поручил отремонтировать стадион.

Весной этого года пинские власти заявили: стадион восстановят для занятия легкоатлетическими видами спорта.



