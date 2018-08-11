Президентскую гонку смоделировал фонд «Общественное мнение». Он обратился к респондентам с вопросом: «Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента. За кого из кандидатов Вы бы проголосовали?»





Социологический опрос показал, что за Владимира Путина образца середины августа 2018 года проголосовали бы 45 процентов электората. За пять месяцев, с мартовских выборов, он потерял более 30% сторонников, сообщает fontanka.ru.





Рейтинг Путина достиг исторического минимума. По данным ФОМ, до 45-процентной планки доверия политик опускался лишь раз, в 2013 году. Еще одна шкала, по уровню безусловного недоверия к Путину, тоже идет вверх. С марта этот показатель с семи процентов вырос до 17-ти.





Премьер-министру Дмитрию Медведеву живется не слаще. К августу 2018 года ему безусловно не доверяют 42% россиян. Доверие к политикам особенно пошатнулось в июне, когда резко выросли цены на бензин и была объявлена пенсионная реформа. Опрос проводился 4-5 августа 2018 года в 207 населенных пунктах 73 субъектов России. Участвовали 3000 респондентов.





Фонд «Общественное мнение» – некоммерческая организация, основным заказчиком и потребителем ее социологических исследований является администрация президента.









Накануне свои результаты исследования деятельности Путина опубликовали социологи «Левада-центра».





Выяснилось, что число россиян, поддерживающих внешнюю политику президента России Владимира Путина, за два года снизилось с 22 до 16 процентов.





Одновременно снизилось и число тех, кто считает, что Путин защищает российские государственные интересы. Два года назад так считала четверть респондентов, сейчас — 17 процентов.





В то же время социологи "Левада-центра" зафиксировал рост числа россиян, считающих Путина опытным политиком— с 33 процентов в 2016 году до 49 процентовв июле 2018 года. Отвечая на вопрос, чем им не нравится президент, 16 процентов россиян отметили, что Путину "чужды интересы народа", а 14 процентов — что он "связан с коррумпированными политиками".