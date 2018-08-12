Утром выяснилось, что Сенцов остается в колонии.





Олег Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.





14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. 21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе рассказал, что на 26-й день голодовки у Сенцова был кризис и его увозили в больницу за пределы колонии. Тогда он отказался от принудительного кормления.





19 июля адвокат заявил, что около двух недель назад у Сенцова случился второй кризис, он стал принимать питательную смесь.





7 августа Динзе сообщил, что состояние Сенцова ухудшилось: у него анемия и проблемы с сердцем. Адвокат добавил, что режиссер выступает против перевода в гражданскую больницу, потому что "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится и, вероятно, может лишь навредить ему".





По словам Динзе, сейчас у Сенцова третий, затяжной, кризис.









Сенцов на суде





В то же время в управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что состояние украинца удовлетворительное.





8 августа сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что Сенцов находится в катастрофически плохом состоянии. "Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", – рассказала Каплан. 10 августа Ивлева сообщила, что у Сенцова был консилиум врачей. 11 августа Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "в настоящее время состояние Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное".





В этот же день, в пятницу, 10 августа, президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию с Сенцовым. Президент Макрон передал Путину свою озабоченность состоянием здоровья Олега Сенцова, "которое, похоже, опасно ухудшилось". Он подчеркнул, что важно "срочно найти гуманитарное решение ситуации", – передает Reuters сообщение Елисейского дворца. В о т Владимир Путин, якобы, пообещал "отреагировать" и в скором времени предоставить французской стороне информацию о состоянии здоровья украинского кинорежиссера.