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В Румынии прокуратура начала уголовное дело против силовиков за разгон антиправительственного митинга

Румынские прокуроры возбудили уголовное дело в связи с вмешательством жандармов во время антиправительственной манифестации в пятницу на площади Виктории в Бухаресте, сообщают информагентства.

В субботу военные прокуроры зарегистрировали уголовное дело в связи с методами вмешательства жандармов и инцидентами, которые произошли во время манифестации.

Президент Клаус Йоханнис потребовал, чтобы генеральный прокурор Румынии срочно начал расследование и выяснил, как произошло вмешательство жандармерии для восстановления общественного порядка во время протестов и было ли оно законным.

Накануне во время разгона массовой манифестации в Бухаресте пострадало около 450 человек.

09:05 12/08/2018






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