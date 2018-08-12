В субботу военные прокуроры зарегистрировали уголовное дело в связи с методами вмешательства жандармов и инцидентами, которые произошли во время манифестации.





Президент Клаус Йоханнис потребовал, чтобы генеральный прокурор Румынии срочно начал расследование и выяснил, как произошло вмешательство жандармерии для восстановления общественного порядка во время протестов и было ли оно законным.





Накануне во время разгона массовой манифестации в Бухаресте пострадало около 450 человек.



