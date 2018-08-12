Далеко не все политики готовы показать публике, что они люди. Но некоторым в этом помогают жены
Алена Борисова, супруга лидера Белорусской социал-демократической партии (Громада) Игоря Борисова опубликовала на свое странице в ФБ фото, доказывающие, что новый лидер оппозиционной партии далеко не всегда серьезен и далеко не всегда затянут в пиджак и галстук.
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Напомним, что Игоря Борисова считают одним из самых перспективных белорусских политиков.
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«Это молодой политик современной европейской школы. Он свободно владеет английским языком. Чем-то он мне напоминает бывшего украинского премьера Арсения Яценюка. В Беларуси рядом с ним я бы поставил только Алеся Логвинца », - охарактеризовал Борисова председатель организации БСДП Советского района Минска, депутат Верховного Совета 13-го созыва Павел Знавец.
08:28 12/08/2018
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