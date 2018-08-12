Radio Svaboda svaboda.org

Далеко не все политики готовы показать публике, что они люди. Но некоторым в этом помогают жены

Алена Борисова, супруга лидера Белорусской социал-демократической партии (Громада) Игоря Борисова опубликовала на свое странице в ФБ фото, доказывающие, что новый лидер оппозиционной партии далеко не всегда серьезен и далеко не всегда затянут в пиджак и галстук.

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