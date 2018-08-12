Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что осужденный за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов покинул колонию. В ночь на воскресенье в социальных сетях распространялись сообщения о возможном освобождении Сенцова.





"Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.





Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку, добавил представитель ведомства.





О том, что Сенцова вывезли из колонии, сообщила на своей странице в "Фейсбуке" журналист Виктория Ивлева. "Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!", - написала она.





Ни родственники Сенцова, ни представители украинских властей в итоге не смогли подтвердить эту информацию.