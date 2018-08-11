Светлана Калинкина: Дураки и дороги

Много написано, много сказано, но если подводить все к общему знаменателю, то мой вывод таков.





Инсульт, инфаркт или понос послужили причиной обострения – неважно.





Неважно и то, в преддверии какой кампании это делается – выборов, референдума, отречения от трона или намерения рассказать стране о суперкомбайне, в котором на самом деле никто не понимает, где «супер».





Важно то, что, вбухав огромные деньги в государственные СМИ, государство оказалось без трибуны, которой будут доверять, которую будут уважать, у которой будет пристойная репутация. И я боюсь, что, не сумев создать чего-то достойного, государство решило получить такую трибуну, взяв ее силой и методом шантажа. В этом смысле «дело БелТА» мне напоминает «дело о ящике гвоздей», который "украл" Станислав Шушкевич. Злополучные гвозди на дачу изменили политический ландшафт Беларуси, пустяшный повод для «дела БелТА» может изменить медийный ландшафт страны.





Главному редактору TUT.by Марине Золотовой вменили статью, по которой наказание до пяти лет. Изъяли технику, скачали инфу с компьютеров во всех фирмах основателя TUT.by Юрия Зиссера, а значит – до пяти, до семи, до скольки-нибудь лет могут найти и на других: бухгалтера, директора, менеджеров… Зиссер может стойко стоять за себя, но под угрозой шантажа – «Это женщины, у них же дети, пожалей их» – устоять будет очень сложно или даже почти невозможно.





Я с первого дня говорила, что вижу в происходящем зачистку информационного пространства. Причем, с одновременной активизацией на этом поле пророссийских СМИ. Но это не зачистка по образцу 2000-х годов, когда независимые СМИ просто уничтожались, теперь идет попытка зачистки не структур, а контента. То есть по более коварному российскому образцу.





Мы все были свидетелями, как «приручали» НТВ или Рен-ТВ, как российские власти брали под контроль Ленту.ру или «Коммерсант». Когда наши крушили-ломали журналистские коллективы, которые были неугодны власти, в России просто убирали из этих коллективов знаковых фигур.





Боюсь, что сейчас сценарий власти именно таков. И, видимо, не случайно у Татьяны Коровенковой следователь полюбопытствовал, не собирается ли она поменять работу. Он точно что-то знает...





Но теперь – о хорошем.





На такую спецоперацию могли пойти лишь дураки. Потому что они не учли один очень важный момент: даже взяв под контроль редакцию интернет-портала или информационного агентства, на самом деле они возьмут под контроль только лишь стены, офис, технику.





Это не телевидение и не радио, где основной капитал – частоты вещания.





Это не газета, где необходимы достаточно большие инвестиции и официальные регистрации-разрешения для нового старта.





Основной капитал интернет-СМИ это люди и репутация. Пять рот ОМОНа можно натравить или 25, трех следователей или тридцать – неважно. Но основной капитал интернет СМИ – в головах тех, кто их делает. Вот так – нахрапом, с граблями, с оглоблей, с ОМОНом – можно только стул главного редактора получить. Но не его мозги и не его сердце.





Люди уйдут. И сделают новый сайт. Причем, я не сомневаюсь, что без всякого ориентира на ленту БелТА.





Накатом на независимые СМИ белорусские власти спровоцировали грандиозный скандал. Все, кто рассказывал о демократизации белорусского государства, о медленных и несмелых, но шагах в правильном направлении, разом поутихли. Наоборот, теперь даже из далекого Пакистана Александра Лукашенко призывают одуматься.



