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20 активистов провели пикет возле «Поедем поедим»

Общественную активистку Нину Багинскую увезли в отделение милиции, чтобы написать жалобу.
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Пенсионерка пожаловалась на охранника ресторана, который так крепко держал ее за руку, что оставил синяки.

Защита Куропат этого года продолжается с начала июня. Уже два месяца активисты стоят у ворот ресторана «Поедем, поедим» и требуют его ликвидировать, так как буквально в 50 метрах от увеселительного заведения находится место сталинских расстрелов.

Суды неоднократно наказывали защитников Куропат штрафами и арестами – всего было заведено 140 административных дел.


Белсат
20:08 11/08/2018






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