В гибридную войну включается церковь

- Признание права на независимость украинского православия от Москвы повлечет усиление тенденций на отделение от РПЦ и в других странах. В первую очередь — в Молдове, где русское православие борется с румынским. А это означает обострение и без того не радужных российско-румынских отношений при одновременном укреплении отношений между Украиной и Румынией.





Для Беларуси, где воцерковленными являются порядка 6% населения, вопрос организации религиозной иерархии первостепенным никогда не был. Статусу РПЦ в Беларуси ничто не угрожает. Причем — при любой власти, даже самой проевропейской и демократической. Хотя бы по той причине, что православная церковь у нас — это часть государственного аппарата. Причем далеко не самая влиятельная часть. Которая в последние годы еще более теряет свое значение, превращаясь в «часть части» — элемент идеологической вертикали государства.





Меня, как человека сугубо светского, такое положение дел решительно устраивает. По крайней мере, Белорусский экзархат в сегодняшнем своем состоянии не станет инструментом опасной дестабилизации ситуации в стране. И еще большее укрепление контроля государства над православной церковью можно было бы приветствовать.





Но изобретательности российских спецслужб и политтехнологов стоит поучиться. На минувшей неделе я был на востоке Могилевской области в районах, граничащих с Россией. И с удивлением и интересом узнал, что там продвижением идей «русского мира» и антизападной пропагандой заняты некоторые протестантские конгрегации. Они получают из России литературу соответствующего содержания, где под миссионерской и религиозной формой скрыты те самые идеи, которые регулярно льются на головы телезрителей с экранов российских ток-шоу.





Это тем более удивительно, что те же США являются родиной этих самых протестантских церквей, которые ныне активно подключились к изобличению бездуховности Запада и высокой духовности России.



