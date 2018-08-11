"PPF призывает белорусские власти немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить преследование независимых средств массовой информации и журналистов.





Я благодарю вас за ваше внимание и приветствую ваши комментарии ", - говорится в заявлении.









Международная организация «Репортеры без границ» в Рейтинге свободы слова за 2017 год Пакистану дала 65 место, а Беларуси - 83 место.



