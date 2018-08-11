Генсекретарь пакистанского фонда прессы написал открытое письмо протеста Александру Лукашенко в связи с преследованием журналистов
В своем письме Генеральный секретарь пакистанского фонда прессы (PPF) Аваис Аслам Али (Owais Aslam Ali) перечисляет факты преследования белорусских журналистов на протяжении последних дней: обыски и задержания.
"PPF призывает белорусские власти немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить преследование независимых средств массовой информации и журналистов.
Я благодарю вас за ваше внимание и приветствую ваши комментарии ", - говорится в заявлении.
Международная организация «Репортеры без границ» в Рейтинге свободы слова за 2017 год Пакистану дала 65 место, а Беларуси - 83 место.
18:58 11/08/2018
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