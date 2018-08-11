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Украина направила иск против РФ в Европейский суд по права человека

Киев обвиняет Москву в нарушении прав украинских политзаключенных, которые находятся на территории России.

Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека. Киев обвиняет Москву в нарушении прав украинских политзаключенных, которые находятся на территории России. Иск относится к делам более 70 граждан Украины, которые содержатся в российских тюрьмах и лагерях.

«В отношении украинцев были нарушены основные права человека, в том числе: Запрет на применение пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, Право на свободу выражения мнения, Право на эффективное средство правовой защиты, Право на справедливый суд. Более того, согласно мнению украинской стороны, россияне не предоставили части политических заключенных медицинскую помощь», - передает корреспондент Польского Радио в Киеве Павел Бушко.

Украина многократно требовала освобождения своих граждан, которые содержатся в тюрьмах и лагерях России по политическим мотивам, передает radiopolsha.pl

17:40 11/08/2018






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