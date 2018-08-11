Согласно отчету миссии, несанкционированное движение транспорта был зафиксирован в ночь на 8 августа.





Как видно на видео, одна колонна из семи грузовиков по грунтовой дороге, далекой от пунктов пропуска, въехала на территорию Украины. Через несколько минут другая подобная колонна с «КАМАЗов» и «УАЗов» пересекла российско-украинскую границу, выехав с неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса.





Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал видео, которое опубликовала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.





«Это еще один путь, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на установление мира в Украине», - написал Волкер в Twitter.

«Вот видео наблюдательной миссии ОБСЕ, где видно, как конвои грузовиков незаконно перемещаются между Украиной и Россией.







Напоминаю, что Россия заблокировала эффективную миссию по мониторингу границ и ее силы постоянно препятствуют визитам СММ на границу», - написал Волкер. Напоминаю, что Россия заблокировала эффективную миссию по мониторингу границ и ее силы постоянно препятствуют визитам СММ на границу», - написал Волкер.





Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Кремль обвинения отвергает.









В результате конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года в регионе погибли более 10 000 человек. За последние сутки, по данным Киева, боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военнослужащих были ранены.



