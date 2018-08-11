Союз журналистов Литвы выражает поддержку белорусским журналистам
Комментируя "дело БелТА" для сайта "Хартии97" глава Союза журналистов Литвы (СЖЛ) Дайнюс Раздзявичюс назвал очевидным, что "даже если и были какие-то нарушения, то власти применяют совершенно неадекватные для ситуации средства".
"Обыски, задержания, аресты — все это совершенно сюрреалистично и абсолютно не вообразимо в нормальном, правовом европейском государстве", — отметил он.
Непохоже, считает Радзявичюс, что Минск держит курс на свободу слова: "Скорее наоборот — на то, чтобы как можно больше её ограничить". "И изменения ситуации к лучшему на данный момент ждать не приходится", — признает глава СЖЛ и констатирует, что давление на СМИ в Беларуаси не новость.
16:21 11/08/2018
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