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Союз журналистов Литвы выражает поддержку белорусским журналистам

Комментируя "дело БелТА" для сайта "Хартии97" глава Союза журналистов Литвы (СЖЛ) Дайнюс Раздзявичюс назвал очевидным, что "даже если и были какие-то нарушения, то власти применяют совершенно неадекватные для ситуации средства".

"Обыски, задержания, аресты — все это совершенно сюрреалистично и абсолютно не вообразимо в нормальном, правовом европейском государстве", — отметил он.

Непохоже, считает Радзявичюс, что Минск держит курс на свободу слова: "Скорее наоборот — на то, чтобы как можно больше её ограничить". "И изменения ситуации к лучшему на данный момент ждать не приходится", — признает глава СЖЛ и констатирует, что давление на СМИ в Беларуаси не новость.

16:21 11/08/2018






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