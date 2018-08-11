Союз журналистов Литвы выражает поддержку белорусским журналистам

"Обыски, задержания, аресты — все это совершенно сюрреалистично и абсолютно не вообразимо в нормальном, правовом европейском государстве", — отметил он.





Непохоже, считает Радзявичюс, что Минск держит курс на свободу слова: "Скорее наоборот — на то, чтобы как можно больше её ограничить". "И изменения ситуации к лучшему на данный момент ждать не приходится", — признает глава СЖЛ и констатирует, что давление на СМИ в Беларуаси не новость.