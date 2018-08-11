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Бывшего милиционера хотят привлечь к ответственности за интервью «Белсату»

Бывший работник центра изоляции правонарушителей на Окрестина Михаил Громыко, который недавно был уволен с работы и наказан административным арестом за участие в защите Куропат, снова может быть привлечен к административной ответственности. Об этом он рассказал belsat.eu.

Бывшего милиционера хотят привлечь к ответственности за интервью «Белсату» 
 
Бывший работник центра изоляции правонарушителей на Окрестина Михаил Громыко, который недавно был уволен с работы и наказан административным арестом за участие в защите Куропат, снова может быть привлечен к административной ответственности. Об этом он рассказал belsat.eu.

«Вчера мне позвонили из Московского РУВД и пригласили побеседовать. Им пришло сообщение соответствующее из ГУВД. Начался административный процесс по ст. 9.2 КоАП – клевета», – говорит он.

По словам Михаила Громыко, в ГУВД нашли клевету на милицию в тех заявлениях, которые он сделал в интервью «Белсату» 24 июля. Статья 9.2 предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин (735 рублей).

Интервью, за которое могут оштрафовать Михаила Громыко:


16:10 11/08/2018






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