Россия сохранит военное присутствие в Беларуси в нынешнем формате

3 марта был обнародован ответ Министерства обороны Беларуси на обращение Партии БНФ относительно перспектив продления сроков нахождения в Беларуси двух российских военных объектов (43-й узел связи ВМФ России вблизи Вилейки и 474-й отдельный радиотехнический узел вблизи Ганцевич). В документе сообщается, что беларуская сторона примет решение о дальнейшей судьбе указанных объектов исходя из своих национальных интересов до 06.06.2020. Таким образом, военное ведомство уклонилось от однозначного ответа. Тем не менее, судя по тому, что российская сторона заканчивает или уже закончила модернизацию 474-го ОРТУ, в Москве есть намерение продолжить эксплуатацию объекта и в будущем, а также уверенность, что беларуская сторона не станет чинить этому препятствий.





Объекты в Вилейке и в Ганцевичах не имеют статуса военной базы и не обладают ударным потенциалом. В ответ на их размещение, российская сторона предоставляет беларуской различные услуги в военной и военно-технической сферах на безвозмездной основе. Кроме того, беларуские власти традиционно используют факт своего косвенного участия в стратегической обороне России в пропагандистских целях для российского общественного мнения и в качестве аргумента в коммуникации с Кремлем по интересующим Беларусь вопросам.





У официального Минска пока нет причин отказывать России в продлении срока нахождения российских военных объектов на беларуской территории. Как нет стимулов и расширять российское военное присутствие в Беларуси: ранее беларуские чиновники высокого уровня неоднократно заявляли, что никакого практического смысла в этом нет. Можно ожидать, что стороны в рабочем порядке согласуют нахождение существующих российских военных объектов на беларуской территории до 2026 года.



