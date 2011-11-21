Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Лукашенко о гомельской глубинке: некоторые районы – будто после войны

Президент покритиковал правительство республики: Совмин не дорабатывает в плане развития отдельных районов. Некоторые районы Беларуси выглядят будто после войны, заявил в пятницу в Гомеле президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства 10 августа с рабочей поездкой посетил Гомель. В ее рамках он приехал в реконструированную областную детскую больницу и ОАО «Гомсельмаш», а также на местах обсудил развитие региона в целом.

Так, Лукашенко поднял вопрос существующих проблем в хозяйствах на востоке и северо-востоке Гомельской области, которые возникли по вине местных руководителей, отмечает progomel.by


«Я же вижу, что там происходит: там халатное, безалаберное отношение трех четвертей руководителей к порученному делу. Семашко недорабатывает, вот где ему надо волю проявить свою и заставить, собрать руководителей, сказать: «Будет плохо – повесим». Нельзя так работать! Возьми вертолет, посади его рядом. Посмотрите, что там творится», – призвал Лукашенко.

Некоторые районы, высказался президент, выглядят «как будто после войны».

Также внимание Лукашенко уделил проблемным объектам: целлюлозно-картонному заводу в Светлогорске и фабрике в Добруше. Глава государства потребовал у своей администрации и Комитета госконтроля в ближайшее время предоставить полную информацию по данным предприятиям.


15:00 11/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Серебрянка бьёт рекорды
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о поводке для прессы, женском бунте...
Михаил Пастухов
ФАНТАСМАГОРИЯ В СФЕРЕ СМИ
Павел Знавец
Жертва гибридной войны
Владимир Подгол
Секретные материалы из БЕЛТА
Александр Федута
Не дождетесь...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё