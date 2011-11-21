Лукашенко о гомельской глубинке: некоторые районы – будто после войны
Президент покритиковал правительство республики: Совмин не дорабатывает в плане развития отдельных районов. Некоторые районы Беларуси выглядят будто после войны, заявил в пятницу в Гомеле президент республики Александр Лукашенко.
Глава государства 10 августа с рабочей поездкой посетил Гомель. В ее рамках он приехал в реконструированную областную детскую больницу и ОАО «Гомсельмаш», а также на местах обсудил развитие региона в целом.
Так, Лукашенко поднял вопрос существующих проблем в хозяйствах на востоке и северо-востоке Гомельской области, которые возникли по вине местных руководителей, отмечает progomel.by
«Я же вижу, что там происходит: там халатное, безалаберное отношение трех четвертей руководителей к порученному делу. Семашко недорабатывает, вот где ему надо волю проявить свою и заставить, собрать руководителей, сказать: «Будет плохо – повесим». Нельзя так работать! Возьми вертолет, посади его рядом. Посмотрите, что там творится», – призвал Лукашенко.
Некоторые районы, высказался президент, выглядят «как будто после войны».
Также внимание Лукашенко уделил проблемным объектам: целлюлозно-картонному заводу в Светлогорске и фабрике в Добруше. Глава государства потребовал у своей администрации и Комитета госконтроля в ближайшее время предоставить полную информацию по данным предприятиям.
15:00 11/08/2018
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