Лукашенко о гомельской глубинке: некоторые районы – будто после войны

Глава государства 10 августа с рабочей поездкой посетил Гомель. В ее рамках он приехал в реконструированную областную детскую больницу и ОАО «Гомсельмаш», а также на местах обсудил развитие региона в целом.





Так, Лукашенко поднял вопрос существующих проблем в хозяйствах на востоке и северо-востоке Гомельской области, которые возникли по вине местных руководителей, отмечае т progomel.by









«Я же вижу, что там происходит: там халатное, безалаберное отношение трех четвертей руководителей к порученному делу. Семашко недорабатывает, вот где ему надо волю проявить свою и заставить, собрать руководителей, сказать: «Будет плохо – повесим». Нельзя так работать! Возьми вертолет, посади его рядом. Посмотрите, что там творится», – призвал Лукашенко.





Некоторые районы, высказался президент, выглядят «как будто после войны».





Также внимание Лукашенко уделил проблемным объектам: целлюлозно-картонному заводу в Светлогорске и фабрике в Добруше. Глава государства потребовал у своей администрации и Комитета госконтроля в ближайшее время предоставить полную информацию по данным предприятиям.



