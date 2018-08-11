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Лукашенко – молодой матери: Сколько деток? Один? Почти и не мама

Молодая мама Марина Костная, которая задала вопрос Лукашенко. Скриншот из эфира "Беларусь-1" Александр Лукашенко вновь затронул тему рождаемости, посещая 10 августа «Гомсельмаш».


Во время разговора с работниками «Гомсельмаша», инженер предприятия, молодая мама Марина Костная поблагодарила «от имени всех мам» Лукашенко за реконструкцию — за открытие нового корпуса Гомельской областной детской клинической больницы.


— Сколько деток?

— Один.

— Почти и не мама.

— Будем стараться, – засмеялась Марина Костная.

— Если нужна помощь – обращайтесь, – добавил Лукашенко.

Его слова были встречены дружным хохотом работников предприятия. Лукашенко в свою очередь добавил, что нужно рожать не одного, а трое детей.

Разговор показали в сюжете телеканала «Беларусь-1», уточняет Белсат.

На прошлой неделе во время посещения Миорской центральной районной больницы Александр Лукашенко также заявлял, что белоруски должны больше рожать. «Минимум три-четыре ребенка надо рожать», –заявил он.


13:22 11/08/2018






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