Лукашенко – молодой матери: Сколько деток? Один? Почти и не мама





Во время разговора с работниками «Гомсельмаша», инженер предприятия, молодая мама Марина Костная поблагодарила «от имени всех мам» Лукашенко за реконструкцию — за открытие нового корпуса Гомельской областной детской клинической больницы.









— Сколько деток?





— Один.





— Почти и не мама.





— Будем стараться, – засмеялась Марина Костная.





— Если нужна помощь – обращайтесь, – добавил Лукашенко.





Его слова были встречены дружным хохотом работников предприятия. Лукашенко в свою очередь добавил, что нужно рожать не одного, а трое детей.





Разговор показали в сюжете телеканала «Беларусь-1», уточняет Белсат.





На прошлой неделе во время посещения Миорской центральной районной больницы Александр Лукашенко также заявлял, что белоруски должны больше рожать. «Минимум три-четыре ребенка надо рожать», –заявил он.



