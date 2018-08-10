«Принятие проекта Концепции является продолжением наступления на традиционные ценности, который содержится в нем; на целостность семьи, традиционные роли членов семьи, а также дальнейшим размыванием самого понятия семьи», – говорит митрополит Кондрусевич, сообщает catholic.by





«В Концепции очевидна попытка соединить понятие« традиционные семейные ценности »и понятия« гендер», «гендерные стереотипы», «гендерные роли», «гендерную культуру», что в принципе, недопустимо. Понятие «гендер» и его производные – это конструкт, который проводит идею «социального пола», отрицает создание человека как мужчины и женщины (ср. Быт 1, 27) и предусматривает «очищение» от всех культурных, религиозных, семейных, народных традиций и опыта под видом борьбы за равноправность. Папа Франциск резко осудил гендерную концепцию, назвав ее идеологической колонизацией и мировой войной против семьи», – настаивает глава Католической Церкви.





«Утверждения об «укрепление института семьи», содержащиеся в Концепции, прямо противоречат ее содержанию, которое атакует традиционные семейные ценности», — добавляет митрополит.





«Очень опасным является введение в Концепцию терминов «психологическое насилие» и «экономическое насилие». Широкие рамки этих понятий открывают неограниченное пространство для недобросовестного поведения и грубого вмешательства в семью разнообразных чиновников. Эти термины являются элементами ювенальной юстиции, из-за которой, в первую очередь, пострадают отношения между родителями и детьми. В результате ослабевает авторитет родителей и престиж родительства, так же как возможность родителей адекватно заниматься воспитанием детей», – резюмирует митрополит Кондрусевич, по мнению которого, понятие «экономического насилия» подрывает иерархию в семье.





По мнению главы Католической Церкви Беларуси, тезис о «недопустимости рассмотрения обычаев, религиозных убеждений, вероисповедания, традиций как оправдания любых форм домашнего насилия или основания для освобождения обидчика от ответственности» является основанием для «репрессий в связи с религиозным воспитанием детей».





«Католики, верующие других конфессий и религий, люди доброй воли! Не останемся равнодушными к принятию судьбоносного для нашей Родины закона, концепция которого сейчас обсуждается. Вознесем наши молитвы к Всемогущего Бога, чтобы Он сохранил нас от вредного влияния гендерной идеологии», – призывает архиепископ Тадеуш Кондрусевич.



