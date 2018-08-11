Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян, по его словам, обратился к руководству Всемирного банка, чтобы с его помощью вернуть незаконно вывезенный из страны капитал. Есть намерение задействовать возможности StAR — Stolen Asset Recovery Initiative – инициативы, созданной ВБ и UNODC.





"Наша страна разграблена. Чтобы положить конец этой порочной практике и восстановить разграбленную общественную собственность, есть инструмент Stolen Asset Recovery Initiative, созданный Всемирным банком и UNODC (Управление ООН по наркотикам и преступности)", — написал Мирзоян в Facebook.





Нельзя не согласиться – страна разворована. Даже удивительно: одну из самых маленьких республик бывшего СССР без остановки грабили с 1991 года, а все еще есть, чем поживиться. Начинание нового правительства можно лишь приветствовать, правда, иметь в виду, что особенно много вернуть не удастся. Но и то, что можно будет вернуть, возвращать необходимо.





Быть может, вспомнят, наконец, грабительскую приватизацию первых лет независимости, о том, как АОД (Армянское общенациональное движение – ред.) пыталось фиксировать в госбюджете расходы на морской флот Армении, продажу уникального оборудования заводов и фабрик по цене металлолома. В 1996 году, выступая в парламенте, тогдашний премьер-министр Армен Дарбинян говорил: "Почему вы не пытаетесь проверить весь процесс приватизации, те сделки, в результате которых некоторые … сколотили колоссальные состояния? Проверьте сделки по приватизации более чем 5 тысяч объектов, по которым в госказну не поступило ни копейки".





Быть может, вспомнят об этом, и не только – обо всем последующем, вплоть до 2018 года. Списочек, правда, получится многотомный, а суммы – заоблачными.





Непонятно одно: почему эта инициатива новой власти так запоздала? Если не изменяет память, одним из лозунгов "бархатной" революции было как раз намерение вывести грабителей страны на чистую воду, вернуть деньги? Тогда, по логике, надо было выступить с намерением привлечь к процессу международные структуры еще в мае.





А то ведь получается, что, вольно или невольно, но потенциальным "экспортерам незаконного капитала" была дана отсрочка. А теперь – кто не спрятался, я не виноват…





Кстати, больших ожиданий от подключения к возвращению "блудных" капиталов иметь не стоит. В этом убеждает статистика и опыт других стран. Китай, например, вернул за десять лет чуть больше 2% от суммы, объявленной вывезенной незаконно, с помощью тех же международных институтов. После этого китайцы предпочли действовать индивидуально, работать с каждым уехавшим и увезшим капитал, отлавливать их, по сути.





Эти действия Китая даже удостоились имени собственного: процесс был назван "Охота на лис", а США, например, были даже недовольны действиями китайской агентуры на американской территории. Но даже при этом вернуть удалось немного.





В Индонезии при президенте Сухарто было незаконно вывезено около 10 миллиардов долларов, восстановить удалось три миллиона, еще 920 миллионов заморожены, но в страну не поступили.





Нигерийский президент Абача незаконно вывез из страны пять миллиардов долларов, вернуть получилось 825 миллионов из Швейцарии.





Бывший филиппинский президент Фердинандо Маркос вывез, по оценкам, тоже пять миллиардов. Пока Филиппины не вернули практически ничего.

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Но хватит цифр, тем более что они приводятся не для того, чтобы аргументировать бесполезность всей затеи. Наоборот – нужно возвращать все, что только возможно, а параллельно проработать возможность уже не китайской, а армянской "Охоты на лис". Никакая сумма, поступившая в госбюджет, лишней не будет, только чтобы все это было не выборочно, а начиная именно с 1991-го, а не сразу с 1998 года.





И, конечно, не стоит возбуждать потребителей информации тем, что вернется все награбленное. Большая его часть уже давно отмыта и легализована, остальным занимались и занимаются "ландроматы", да и банки же не лыком шиты: от рядовых клиентов они требуют декларации на вклады, превышающие, если не ошибаюсь, 10 тысяч долларов, а здесь речь идет о миллионах и миллиардах – они же как-то оседают в таких "кристально честных" банках?





Помимо всего прочего, инициация такого процесса может заставить сто раз подумать будущих вероятных "госграбителей". Уворованное 25-30 лет назад спрятать гораздо легче, нежели то, что стащили в течение последнего года или двух, например.









Вот и главный эксперт агентства ФинЭк Михаил Беляев, приветствуя инициативу армянского правительства, говорит о том же: "Мало продекларировать, что ты этого хочешь. Придется делать решительные шаги. Причем шаги на непростой дороге и с множеством препятствий".





Но на то и препятствия, чтобы их преодолевать.



