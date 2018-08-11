Дракохруст: Лукашенко обиделся, была сделана глупость

– Не любитель конспирологических теорий, не склонен во всем видеть «руку Москвы», но очевидно, что «дело БелТА» усиливает позиции Москвы в конфликте с Минском. Даже если Москва к тому делу — ни сном ни духом.





Погром ведущих негосударственных СМИ Беларуси ухудшит, уже ухудшил отношения Беларуси с Западом, с Евросоюзом. Возможно, не до уровня новой «холодной войны», не до возвращения в 2011 год. Но существенно. Помогать Беларуси Запад и раньше не очень стремился, ну, а сейчас тем более нет желания. В Гомеле Лукашенко жаловался на российское «варварство». Ну, а «дело БелТА» — не варварство? Ну так с варварами и ведут себя по-варварски — а что в этом не так?





Ну, а второй бонус для Москвы от погрома медиа то, что зачистка информационного поля Беларуси от неугодных СМИ — это расчистка этого поля для прихода российских информационных «средств массового поражения». Они на нем и так не последние (если не главные) игроки, но если власти своими руками уничтожают реальных конкурентов в Беларуси российским медиа — следователям в «деле БелТА» следует выдать ордена Героев России. Услуга тем более полезна и ценна, что оказывается в преддверии большой драки. Информационной в том числе.





Плакат советского времени носит иллюстративный характер

Если твой враг (ну соперник) делает большую глупость, главное — ему не мешать.





Это предательство, «рука Москвы»? Скорее всего нет. Просто глупость. Точнее, искривленная авторитарная логика. Как говорил российский политик Александр Лебедь, дурак — это не отсутствие ума, это такой ум.





Вот пустили в России слух о инсульте. А что БелаПАН и TUT.BY? А подхватили (в виде новости: «Эйсмонт назвала «бредом» сообщения об инсульте у Лукашенко» — прим. TUT.BY), понесли дальше, сотням тысяч белорусов, начали обсуждать — было или не было, а какие последствия, а что будет.





В рамках искривленной конспирологической логики — включились в спецоперацию, стали ее частью, сработали на дестабилизацию. В рамках нормальной логики — не могли проигнорировать такую новость, вовсе не прыгали от радости, слух трактовали именно как слух, а не как неоспоримый факт. Ну не могли независимые СМИ реагировать на «горячую» новость как та же БЕЛТА с ее сверхценной платной лентой подписки, просто набрав в рот воды.





Не могли, значит, враги, значит, и в следующий раз встроятся в российскую информационную атаку. Ну, а не было бы, представим себе, БелаПАНа и TUT.BY, то и не обсуждали бы белорусы «новость» об инсульте? Ну может и обсуждали бы. Но эти — гады, предатели. На святое замахнулись. Обидели. Сделали достоянием публичности. Получите.









Там, в Зазеркалье авторитаризма, все выглядит логично и обоснованно. А что россияне хохочут от удовольствия — пусть хохочут. У нас на них БелТА и изысканный Крят есть.





Когда возникает новый фронт, тыл должен быть обеспечен. И то, что силы, которые кажутся дестабилизирующими, на самом деле укрепляют белорусскую сторону, не имеет значение. Это, как в старом анекдоте, «слишком сложно для нашего цирка». Укрепляет белорусскую сторону то, что под контролем белорусской власти — вот и вся наука.



