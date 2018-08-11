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Выборы? Депутаты никуда не торопятся

Предложенные демсилами изменения в Избирательный кодекс будут рассмотрены на заседаниях Постоянных комиссий Палаты представителей.

Это следует из писем депутатов ПП НС Л.Кирьяка и В.Русака, которые получили гродненские активисты ОГП Ежи Григенча и Виктор Бабкин в ответ на свои обращения, сообщает  сайт ucpb.org


Напомним, переданный депутатам проект Закона о внесении изменений в избирательный кодекс был разработан рабочей группой, в которую вошли эксперты всех заинтересованных демократических партий и организаций Республики Беларусь. 


В нем можно выделить три главных пункта: честно формировать избирательные комиссии, отменить досрочное голосование, открыто и гласно считать голоса. Почему это так важно для Беларуси и ее граждан, подробно объясняет эксперт ОГП, экономист Лев Марголин.


В частности, чтобы чтобы выборы в Беларуси стали настоящими эксперт предлагает поменять три основных пункта: 1) честно формировать избирательные комиссии, 
2) отменить досрочное голосование, 
3) честно и открыто считать голоса. 
"В избирательных комиссиях, которые следят за соблюдением правил, должны быть представители всех выдвинувшихся кандидатов, а не как сейчас – закрытые междусобойчики, где председатель – руководитель какого-то предприятия, а вся комиссия состоит из его подчиненных, людей от него зависящих. Представьте футбол – сейчас мы имеем ситуацию, когда все судьи судят за одну команду", - считает  Лев Марголин. 

 


"Белорусский партизан"
11:43 11/08/2018






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