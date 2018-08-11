Выборы? Депутаты никуда не торопятся

Это следует из писем депутатов ПП НС Л.Кирьяка и В.Русака, которые получили гродненские активисты ОГП Ежи Григенча и Виктор Бабкин в ответ на свои обращения, сообщает сайт ucpb.org









Напомним, переданный депутатам проект Закона о внесении изменений в избирательный кодекс был разработан рабочей группой, в которую вошли эксперты всех заинтересованных демократических партий и организаций Республики Беларусь.









В нем можно выделить три главных пункта: честно формировать избирательные комиссии, отменить досрочное голосование, открыто и гласно считать голоса. Почему это так важно для Беларуси и ее граждан, подробно объясняет эксперт ОГП, экономист Лев Марголин.









В частности, чтобы чтобы выборы в Беларуси стали настоящими эксперт предлагает поменять три основных пункта: 1) честно формировать избирательные комиссии,

2) отменить досрочное голосование,

3) честно и открыто считать голоса.

"В избирательных комиссиях, которые следят за соблюдением правил, должны быть представители всех выдвинувшихся кандидатов, а не как сейчас – закрытые междусобойчики, где председатель – руководитель какого-то предприятия, а вся комиссия состоит из его подчиненных, людей от него зависящих. Представьте футбол – сейчас мы имеем ситуацию, когда все судьи судят за одну команду", - считает Лев Марголин.







