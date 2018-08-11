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Ивашин: Подробности дела пока не знаем

На гродненского журналиста Дениса Ивашина и газету "Новы час" завели дело. Автора расследования о построении в Куропатах ресторане "Поедем поедим" вызывают в суд по иску Аркадия Израилевича о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об иске узнали в редакции газеты. Сам Денис Ивашин еще не получил на руки повестку в суд: 

- Во-первых, мы должны еще получить копию этого иска, – расскахал Ивашин Радио «Рацыя». – По нашим соображениям, он должен прийти в понедельник, и тогда мы уже будем понимать, что делать дальше. Потому что еще текста не знаем, только пришла эссэмэска нашему главному редактору Оксане Колб, по которой вызывают 29 августа в Советский суд Минска -- и представителя редакции, и меня лично. Речь идет о оскорбление чести и достоинства и деловой репутации Аркадия Израилевича.

По мнению журналиста, это дело может быть также частью кампании давления на независимых журналистов. 

- Что касается этого дела, которое, кстати, появилось именно в русле усиления репрессий против журналистов... То можно и об этом говорить. Я думаю, это не случайно. Вполне возможно, что это дело -- продолжение давления на белорусских журналистов с целью запугать. Чтобы вообще никто ничего не писал. Разумеется, будем готовиться к суду. Очень надеюсь на поддержку гражданского общества Беларуси.

Журналист собирается продолжать тему расследований по ресторану "Поедем паедим", и они в ближайшие дни появятся на страницах независимых СМИ.


11:23 11/08/2018






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