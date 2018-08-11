Ивашин: Подробности дела пока не знаем

Об иске узнали в редакции газеты. Сам Денис Ивашин еще не получил на руки повестку в суд:





- Во-первых, мы должны еще получить копию этого иска, – расскахал Ивашин Радио «Рацыя» . – По нашим соображениям, он должен прийти в понедельник, и тогда мы уже будем понимать, что делать дальше. Потому что еще текста не знаем, только пришла эссэмэска нашему главному редактору Оксане Колб, по которой вызывают 29 августа в Советский суд Минска -- и представителя редакции, и меня лично. Речь идет о оскорбление чести и достоинства и деловой репутации Аркадия Израилевича.





По мнению журналиста, это дело может быть также частью кампании давления на независимых журналистов.





- Что касается этого дела, которое, кстати, появилось именно в русле усиления репрессий против журналистов... То можно и об этом говорить. Я думаю, это не случайно. Вполне возможно, что это дело -- продолжение давления на белорусских журналистов с целью запугать. Чтобы вообще никто ничего не писал. Разумеется, будем готовиться к суду. Очень надеюсь на поддержку гражданского общества Беларуси.





Журналист собирается продолжать тему расследований по ресторану "Поедем паедим", и они в ближайшие дни появятся на страницах независимых СМИ.



