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Ваганов: «Вот уж кто действительно «тырит» из карманов налогоплательщиков и «подписчиков»

Член белорусского ПЕН-центра и Союза белорусских писателей Сергей Ваганов прокомментировал на baj.by «дело БЕЛТА».

– Но как раскрутился государственный маховик там, где достаточно было разбирательства в упомянутых Комиссии по этике БАЖ и в  Комитете… БСЖ (Белорусского союза журналистов)!

Вот и разобрались бы в том, кто, зачем и почему «тырит» чужую информацию, «тырит» или законным образом пользуется, а заодно сделали бы внушение г-ну Кряту за грубейшее попрание Кодекса профессиональной этики БСЖ.

А чем иначе является его неуемное, публично выраженное, злорадство по отношению к коллегам, тогда как  упомянутый Кодекс прямо требует от журналиста блюсти профессиональную солидарность, и считает грубым нарушением, «если журналист из карьеристских, корыстных или иных низких побуждений в публикации показывает издание либо своего коллегу в неприглядном свете в глазах других журналистов или общества».

Слова, слова, слова…

Ну да ладно, Крят Крятом, а «тырить» действительно нехорошо.

Но вот вопрос: вы верите, что сотрудники БЕЛТА «трое суток не спят, трое суток шагают» исключительно за счет т.н. платного контента? И «Советская…», извините, «СБ сегодня»  — живет исключительно за счет подписчиков и рекламы? И т.д. и т.п. Вот уж кто действительно «тырит» из карманов налогоплательщиков и «подписчиков», попавших под каток принудиловки.

Любопытно, кто же там числится среди подписчиков того же БЕЛТА? Сколько там физических лиц, а сколько госорганов, «санкционированно» перекладывающих народные денежки из одного кармана в другой, а заодно и в другие, не такие уж «государственные»… Но, похоже,  Следственный комитет это не волнует. Ему бы, не теряя рвения, выполнить заказ на окончательное разрушение последнего бастиона независимой прессы — в интернете, – написал Сергей Ваганов. 
10:58 11/08/2018






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