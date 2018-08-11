– Но как раскрутился государственный маховик там, где достаточно было разбирательства в упомянутых Комиссии по этике БАЖ и в Комитете… БСЖ (Белорусского союза журналистов)!





Вот и разобрались бы в том, кто, зачем и почему «тырит» чужую информацию, «тырит» или законным образом пользуется, а заодно сделали бы внушение г-ну Кряту за грубейшее попрание Кодекса профессиональной этики БСЖ.





А чем иначе является его неуемное, публично выраженное, злорадство по отношению к коллегам, тогда как упомянутый Кодекс прямо требует от журналиста блюсти профессиональную солидарность, и считает грубым нарушением, «если журналист из карьеристских, корыстных или иных низких побуждений в публикации показывает издание либо своего коллегу в неприглядном свете в глазах других журналистов или общества».





Слова, слова, слова…





Ну да ладно, Крят Крятом, а «тырить» действительно нехорошо.





Но вот вопрос: вы верите, что сотрудники БЕЛТА «трое суток не спят, трое суток шагают» исключительно за счет т.н. платного контента? И «Советская…», извините, «СБ сегодня» — живет исключительно за счет подписчиков и рекламы? И т.д. и т.п. Вот уж кто действительно «тырит» из карманов налогоплательщиков и «подписчиков», попавших под каток принудиловки.





Любопытно, кто же там числится среди подписчиков того же БЕЛТА? Сколько там физических лиц, а сколько госорганов, «санкционированно» перекладывающих народные денежки из одного кармана в другой, а заодно и в другие, не такие уж «государственные»… Но, похоже, Следственный комитет это не волнует. Ему бы, не теряя рвения, выполнить заказ на окончательное разрушение последнего бастиона независимой прессы — в интернете, – написал Сергей Ваганов.