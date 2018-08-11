На повторный допрос вызвана бывшая проститутка Кристин Дэвис, также известная как «Мадам Манхэттен» по делу о предполагаемом вмешательстве России в, а выборы президента США 2016 года. Как считает специальный прокурор США Роберт Мюллер, «Мадам Манхэттен» может стать ценным свидетелем, поскольку имела «тесную личную связь» с бывшим помощником президента США Рождером Стоуном.





Как заявила в эфире телеканала CNN пресс-секретарь Кристин Дэвис, остается неясным, как именно женщина вписывается в расследование предполагаемого вмешательства России в выборы, пишет «Газета.Ru». Ранее Стоун уже заявлял, что «Мадам Манхэттен» хоть и является его «давним другом и партнером», однако ничего не знает о

возможном российском сговоре, сотрудничестве с WikiLeaks или любым другим элементам расследования.









Сам президент США Дональд Тррамп не раз заявлял, что сговора его предвыборного штаба с российской стороной никогда не было, и называл расследование Мюллера «охотой на ведьм».



