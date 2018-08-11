«Это цена за кресло директора БелТА»

… Все началось с одного человека – директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович написала заявление на возбуждение уголовного дела из-за кражи информации с платного аккаунта на сайте БелТА. Правда, сама она точно не знает, кто, сколько и когда украл с сайта агентства. С этого момента провластные журналисты и силовики пытаются выставить «дело БелТА», как банальное воровство интеллектуальной собственности.





Ребята, come on, давайте пройдемся по заголовкам хотя бы последних новостей (9 августа):





В Бишкек поставили 37 троллейбусов белорусского и российского производства





Льготы для бизнеса при открытии магазинов доступны на 77% сельских территорий Минской области





Регистрация безработных из числа молодежи в Беларуси ежегодно сокращается – Минтруда





Ученые считают необходимым увеличить в Беларуси посевные площади озимой ржи





Команде Беларуси вручен Кубок победителей конкурса «Снайперский рубеж»





Минская фирма по продаже автостекол уклонилась от уплаты Br87 тыс. налогов





Около 17,7 тыс. белорусских школьников в I полугодии смогли подработать в свободное от учебы время





Законопроект об органической продукции будет рассмотрен депутатами на осенней сессии





На секундочку, в агентстве работает больше двухсот человек. Двести человек работают в поте лица, чтобы мы узнали про 37 троллейбусов, отправленных в Кыргызстан и о необходимости увеличить количество озимой ржи.





Такая вот постирония – журналистов и редакторов прессуют за кражу новостей, которые являются чем угодно, но только не новостями. Материалы из платной подписки, в краже которых обвиняют репортеров, ничем не отличаются от основной ленты. В подписке они просто выходят быстрее. Что, конечно, выгодно СМИ, которые любят пописать о бишкекских троллейбусах.





TUT.BY и БелаПАН, кажется, к таким изданиям не относятся. Их репортеры, особенно задержанные Следственным комитетом, прекрасно понимают, что является новостью, а что – нет. Именно поэтому сложно на полном серьезе воспринять обвинения их в краже информации.





Дело имеет очевидную политическую подоплеку. TUT и БелаПАН – безусловные лидеры по производству уникальной информации. Большинство из того, что вы читаете каждый день – это либо региональная информация небольших местных редакций, либо криминальная хроника от силовых структур и МЧС, либо TUT c БелаПАН. Все остальные, в основном, копируют материалы друг у друга.





Конечно, следствие е бязательно разберется, кто, чего и сколько украл у БелТА. Но доверия к следователям, которые рьяно похватали и бросили в камеры женщин-журналисток, мало.





В совокупности, вся ситуация выглядит таким образом, что власть решила проредить независимых журналистов, устроив войнушку «БелТА против всех». И тут ключевую роль сыграла Ирина Акулович.





Вы наверняка уже читали десятки материалов из разряда «Топ фактов о директоре БелТА». Однако в этих подборках мало подчеркнута главная деталь: Акулович – реально профессиональный журналист.





Будучи директором «Телерадиокомпании Могилев», она первой выбила региональный телеканал «Беларусь 4». Все остальные областные центры подключились потом.





Она достаточно профессионально вела на ТВ «информационно-аналитическую программу «Днями», делая из неё сносный пропагандистский продукт.





Наконец, она умело выколачивала деньги из различных исполкомов на телепроекты, с чего «Беларусь 4 Могилев» во многом кормится.





Умение договариваться – одна из сильнейших сторон Акулович. В «деле БелТА» эта сторона куда-то отвалилась. Вместо попыток договориться, вместо суда, Ирина Борисовна лично взяла на себя ответственность за войну с другими медиа.





Она объяснила написание своего заявления тем, что не знает, кто именно воровал новости БелТА. Но позвольте, если вы сами выдаете пароли, отследить, через кого шла информация, легко. Тем более клиентов у телеграфного агентства немного – в основном государственная пресса.





Ирина Акулович на БелТА всего несколько месяцев. Это слишком короткий срок, чтобы человек со здоровой головой сразу начал раскидываться уголовными заявлениями в сторону своих коллег-конкурентов.





Увы, Ирина Акулович прекрасно понимает, что её используют. Что хуже всего – она на это согласна. Что ещё хуже, вероятно, это и была цена за кресло директора БелТА.