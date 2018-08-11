Об этом армянский премьер сказал на встрече с предпринимателями армянского происхождения, в ходе своей поездки в Санкт-Петербург, передает корреспондент Sputnik Армения.





"В сфере энергетики есть кредитные программы, которые не реализуются не по вине Армении. Каждый месяц Армения платит за обслуживание кредитов, которые не поступают в страну. Оказывается, в нашей стране были люди, которые подписали эти бумаги. Вы думаете, что они не понимали, что подписывают?! Извините, не верю", — сказал Пашинян.





Он добавил, что все прекрасно обо всем знали и, зная, проигнорировали интересы Армении ради своего кармана. Премьер подчеркнул, что таких подписанных программ было много.





Пашинян признался, что две недели назад провел рабочее совещание по вопросу разработки энергетической стратегии. Однако столько проблем пришлось обсуждать, существующих в этой сфере, что до стратегии так и не дошли.





"Как выйти из этой ямы в том случае, когда очевидно, что интересы Армении попраны. К чему мы прикасаемся, нам говорят, что там есть пункт, по которому могут подать в Арбитражный суд", — сказал Пашинян.





Несмотря на эти сложности, Пашинян планирует привести в чувство эту сферу. Он также рассказал о несправедливом распределении российского газа населению Армении.





Он пояснил, что на границе Армения покупает газ за 150 долларов, а в дома народу поступает за 300 долларов за 1 кубометр.





Кажется, после смены власти мы в Беларуси услышим такие же речи.



