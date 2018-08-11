Протесты в Бухаресте: полиция применила слезоточивый газ

Участники акции собрались в Бухаресте на площади перед зданием правительства, требуя отставки правительства и проведения досрочных выборов. Они заблокировали движение транспорта и пытались снести забор. Протестующие бросали в полицейских бутылки и другие предметы.





В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.





Согласно первым сообщениям, в результате столкновений пострадали 36 человек, в том числе двое правоохранителей - у одного из них ушибы, у другого перелом пальца на руке. Позже число пострадавших увеличилось до 44. У большинства пострадавших протестующих - раздражение глаз.





Акция протеста в Бухаресте продолжается.