Туркменский лидер оказался снайпером

Туркменский лидер точно поразил мишени в ходе открытия нового комплекса зданий пограничного отряда «Этрек» в Балканском велаяте, расположенном недалеко от туркмено-иранской границы.





Бердымухамедов выстрелил из пистолета и автомата по каждой мишени. Все цели были поражены. На мишенях президент поставил свой автограф и передал их в Государственную пограничную службу, министерство обороны, МВД и судебные органы на хранение.





По данным СМИ, туркменский лидер не первый раз демонстрирует снайперские способности. Свое умение стрелять из боевого оружия он уже показывал в августе 2017 года.



