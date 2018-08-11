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Туркменский лидер оказался снайпером

Мастерское владение боевым оружием на стрельбах по мишеням продемонстрировал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Туркменский лидер точно поразил мишени в ходе открытия нового комплекса зданий пограничного отряда «Этрек» в Балканском велаяте, расположенном недалеко от туркмено-иранской границы.

Бердымухамедов выстрелил из пистолета и автомата по каждой мишени. Все цели были поражены. На мишенях президент поставил свой автограф и передал их в Государственную пограничную службу, министерство обороны, МВД и судебные органы на хранение.

По данным СМИ, туркменский лидер не первый раз демонстрирует снайперские способности. Свое умение стрелять из боевого оружия он уже показывал в августе 2017 года.

09:00 11/08/2018






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