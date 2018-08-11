Два крупнейших белорусских портала стали главными объектами действий властей, список изданий несколько шире. Обыски также прошли в редакциях государственной газеты «Культура», портала realt.by, дома у редактора издания «Белорусы и рынок» и корреспондента Deutche Welle.





К вечеру четверга всех задержанных отпустили. Но что это было?





Комментируя ситуацию белорусскому изданию "Хартия97", глава Союза журналистов Литвы (СЖЛ) Дайнюс Раздзявичюс назвал очевидным, что "даже если и были какие-то нарушения, то власти применяют совершенно неадекватные для ситуации средства". "Обыски, задержания, аресты – все это совершенно сюрреалистично и абсолютно не вообразимо в нормальном, правовом европейском государстве", - отметил он. Непохоже, продолжает Радзявичюс, что Минск держит курс на свободу слова: "Скорее наоборот – на то, чтобы как можно больше её ограничить". "И изменения ситуации к лучшему на данный момент ждать не приходится", - признает глава СЖЛ и констатирует, что давление на СМИ в Беларуси не новость. В последние полгода и даже более власти соседней страны уже пробовали независимые издания на прочность, блокировали сайты независимых "Хартии97" (работает из Варшавы) и "Белорусского партизана". В момент блокироваки последнего, главный редактор "Хартии97" Наталья Радина заявила о создании "интернет-ГУЛАГа". Несмотря на сложности оба ресурса продолжают работать.





Но это крайне оппозиционные сайты. TUT.by и БелаПАН – несколько иная история. Они легально работают в Беларуси, а их журналисты входили в пулы, имели доступ на пресс-конференции и другие официальные мероприятия структур руководства страной. Журналистов обвинили в воровстве информации агентства Белта. "Причем, информации, которая есть в открытых источниках. Через 15 минут после того, как её получают подписчики, она выставляется в открытый доступ. Обвинение в воровстве просто нелепо", - уточняет председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.





Тем более, добавляет он, когда материалы выставлялись с ссылками на сайт Белты. "Недавно в определённый период посещаемость TUT.by была в 46 раз выше, чем у Белты. Вот вам ответ на вопрос, почему пришли в редакцию этого портала.





БелаПАН – это вообще прямой конкурент Белты. Она – государственное информационное агентство, а БелаПАН – ведущее частное информационное агентство", - продолжает собеседник.





Логики в действиях белорусских властей Бастунец не видит. Но в то же время глава БАЖ также замечает: власти обнаружили, то проигрывают в интернет-пространстве, где в отличие от других СМИ, доминируют негосударственные ресурсы.





"TUT.by вообще-то в Беларуси занимает первое место среди белорусских сетевых ресурсов. В байнете же этот портал занимает третье место после Google и Yandex. Рано или поздно власти должны были озаботиться интернетом – в конце прошлого года они это сделали. Сейчас под преследованием оказались два крупных портала", - заключает он.





Комментируя ситуацию, политический обозреватель Роман Яковлевский ставит акцент в том числе и на аресте официально аккредитованного в Беларуси корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского.





Во входящей в правящую коалицию фракции Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза немецкого Бундестага, применённые в отношении корреспондента действия назвали надуманными и несоразмерными.





"Судя по всему, началась масштабная спецоперация против негосударственных СМИ в Беларуси, - предполагает обозреватель. - По мнению некоторых наблюдателей, её цель – радикальный передел медиарынка с рекламодателями в пользу государственных СМИ, в частности Белорусского телеграфного агентства (Белта). Формально оно и инциировало данную кампанию. Но есть и другие мнения", - указывает он и напоминает о дне рождения главы МИД Беларуси Владимира Макея. 5 августа ему исполнилось 60 лет.





"Говорят, что в Москве и некоторых других столицах его считают проводником прозападной политики Минска, - продолжает Яковлевский. - Это далеко не всем нравится, поэтому данные акции силовиков воспринимаются как презент юбиляру. Это порождает массу предположений, догадок. В том числе и насчет намерений Кремля".





Собеседник DELFI обращает внимание на то, что накануне своего юбилея Макей посетил Ригу, важным итогом чего стал анонс планируемого визита осенью этого года Лукашенко в Латвию.





"Кроме того, осенью готовится проведение в Минске форума с участием экспертов Мюнхенской конференции по безопасности. Вполне вероятно, что происходящее в Минске с независимыми СМИ может заметно скорректировать данные планы не в пользу Минска", - заключает эксперт.





Литовский политолог Витис Юрконис ничего необычного в деле Белты не видит.





"В очередной раз была пауза, эпизод затишья и надежды, что, может быть, сейчас, вот на этот раз уж точно двинемся", - полагает он.





Он обращает внимание на время действий властей, которые политолог назвал репрессиями.





"Возникает вопрос, кто наверху не предусмотрел возможные риски для репутации страны или просто надеялись на то, что ЕС отдыхает, поэтому опустят глаза на очередной инцидент с правами человека в Беларуси". Так или иначе, говорит Юрконис, "суть режима не меняется".





"Можно покрасить фасад, адаптировать словарь, но логика остается прежней. И это разочаровывает больше всего, потому что происходящее вновь делает Беларусь объектом для тыкания пальцем на то, что сближение официального Минска с Европой при нынешней власти больше, чем на косметическом уровне вряд ли возможно,"- заключает эксперт.





Полный текст читайте на DELFI



