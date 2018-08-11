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Лукашенко: больше на здравоохранение денег выделять не будем

По мнению президента, белорусской медицине нужно зарабатывать за счет платных услуг.

Большее количество денег на здравоохранение в Беларуси выделяться не будет, заявил в пятницу в Гомеле Александр Лукашенко.


Белорусский лидер в пятницу посетил Гомель, где ознакомился с работой реконструированной детской областной клинической больницы. В рамках посещения клиники глава государства затронул и тему с финансированием медицины, сообщает sputnik.by

Так, Лукашенко порекомендовал беречь и оборудование, и расходные материалы, а также рачительно подходить к формированию штата. "Все надо экономить", — отметил он.

"Денег больше мы на здравоохранение выделять не будем. Придется где-то за счет сторонней помощи и платных услуг где-то добирать деньги", — заявил Лукашенко.

Как отметил президент, в некоторых больницах прилично зарабатывают благодаря платным услугам.

Также Лукашенко затронул тему оснащения новой детской больницы в Гомеле. Он отметил, что не все там укомплектовано новой техникой и подчеркнул, что знает обо всех недостатках. Президент пообещал, что за недоработки ответит и вице-премьер Василий Жарко, и глава Минздрава Валерий Малашко. Докупить все необходимое он потребовал в ближайшее время.


07:55 11/08/2018






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