– Хотел бы прокомментировать заявление, сделанное президентом на совещании с членами правительства и руководителями регионов 7 августа, – написал Ярошук на своей странице в ФБ. И далее цитата: «Значимость мяса и молока впредь будет возрастать, и прежде всего на нашем основном российском рынке. Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть, в России нет мяса» — сказал Александр Лукашенко. Касаясь развития молочного производства, глава государства сказал - «То, о чем болтали наши так называемые оппозиционеры, технологи и политики, оказалось просто дурью. Мы в свое время, схватившись за модернизацию наших застаревших ферм в молочно-товарные комплексы, относительно спасли сельское хозяйство, поскольку молоко сегодня прибыльно».





– Уважаемый президент, поскольку в числе так называемых оппозиционеров значусь и я, хотел бы предостеречь Вас от излишних иллюзий и взглянуть правде в глаза. Значимость молока и мяса на российском рынке если и будет возрастать, то только для российских, а не для белорусских производителей. Все последние годы в Российской Федерации последовательно наращиваются объемы производства этой продукции. Так, в 2017 году молока произведено больше на 3,5, мяса – на 7,8 процента по сравнению с 2016 годом. Устойчиво растет производство животноводческой продукции у соседей и в текущем году. И любая ценовая конъюнктура, связанная с падением курса российского рубля, принципиально не повлияет на тенденцию роста собственного производства и сокращение импорта продовольствия. Только по молочной продукции он сократился за последние годы на 20 процентов. И Беларусь была, есть и останется первой из стран, кто более других ощущает и будет ощущать на себе эту негативную тенденцию. Только за последний год экспорт нашего молока в Россию снизился с 90 до 82 процентов. И было бы серьезной ошибкой отводить основную роль в этом падении субъективному фактору - столь нелюбимому Вами Россельхознадзору и его руководителю, злому гению белорусской продукции Данкверту. Он всего лишь маркер того, что благоприятные времена, связанные, прежде всего, с политической конъюнктурой экспорта отечественной молочки и мяса в Россию канули безвозвратно.





Поэтому, наращивая производство молока мы, возможно, тактически и спасли сельское хозяйство Беларуси, но потеряли его стратегически. Было не просчитанной и не оправданной авантюрой доводить его производство до 771 килограмма на каждого жителя страны. При том что белорус потребляет всего 251 килограмм, а оставшиеся две трети экспортируются. Прежде всего - в Россию. Будь у нас производство молока в руках частных производителей, уверен, ни од з собственников не позволил бы себе такого неграмотного ведения бизнеса – наращивать производство продукции, не имея серьезных маркетинговых расчетов. Но у нас возобладал прежний советский подход, при котором главное – произвести, и чем больше, тем лучше. В расчете на то, что голодная Россия никуда не денется – купит.





Как оказалось – денется, и уже девается, и покупать станет все меньше. И даже не хочется думать о том, что нас ожидает в ближайшие годы в результате такой аграрной политики. Год от года россияне будут последовательно вытеснять нас со своего рынка. И любые попытки найти ему альтернативу обречены на провал. По двум причинам. Во - первых, мировые рынки продовольствия, в том числе молока и мяса, давно поделены. Во-вторых, решение задачи перераспределения их в свою пользу под силу только государству с рыночной экономикой. А с нашей командно – административной системой мы сможем экспортировать молоко и мясо только отчаянно демпингуя, продавая себе в убыток. Мы и сейчас демпингуем. Об этом свидетельствует критическое, если не катасторофическое, состояние экономики сельхозпроизводителей. Долги их настолько неподъемны, кредиты столь огромны, что говорить о прибыльности молока, основного вида продукции на селе, просто несерьезно. В конечном итоге, скоро наступит время, когда произведенное молоко будет выгоднее выливать, чем продавать, или просто свернуть его производство, закрывая построенные сверх всякой разумной меры молочно – товарные комплексы. И в первом, и во втором случае потери будут трудно поддающимися подсчетам.





Признаюсь: мне, как и Вам, хотелось бы, чтобы Вы задержались на своем посту еще хотя бы на пяток лет. Было бы несправедливо, чтобы плоды Вашей ошибочной политики на селе, за которые, со всей очевидностью, своим обеднением и обнищанием заплатит народ, пожинал кто-то другой. Не буду скрывать – я хотел бы также дождаться времени, когда жизнь разрешит наш давний спор. Поскольку и сегодня, как и 20 лет назад, самым актуальным для страны продолжает оставаться процитированное мною в нашей дискуссии в Гродно изречение философа древности – если не можешь дать ничего, дай свободу. Давая свободу, уважаемый президент, Вы не только спасли бы село, страну в целом, белорусский народ, но и спасли бы себя. И не в физическом, поскольку все мы смертны, а в политическом, человеческом смысле слова. Второе, как известно, несравнимо выше первого…



