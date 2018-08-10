«Александр Григорьевич сказал это зря. Он абсолютно не прав. А то, что он склонен к тому, чтобы делать непродуманные заявления о российско-белорусских отношениях, с этим мы давно знакомы. Лукашенко очень своеобразно трактует взаимоотношения в рамках союзного государства. Это немножко похоже на «Свадьбу в Малиновке»: моё - моё и твоё тоже – моё. Ему стоило бы трижды подумать, прежде чем отказываться от поддержки России или наносить ей ущерб своими заявлениями.





Что касается экономики, это вообще пунктик у Александра Григорьевича. Этими наездами примитивными он пытается выторговать какие-то экономические преференции от России, а их и так достаточно. Это всё осаждает наши отношения».





Затулин считает, что Беларусь не раз показывала «двойные стандарты» в отношениях с Россией.





«Александр Григорьевич уже много раз продемонстрировал в случаях, когда Россия попадает в сложные обстоятельства, он за ней не следует, он обещает громко, что Белоруссия никогда не останется в стороне и очень тихо ничего не делает.





Я могу в связи с тем, что мы сейчас отмечаем десятилетие Абхазии и Осетии, признание их независимости, сказать, что он лично мне обещал в своё время, что за ним дело не станет: если Россия признает Абхазию и Южную Осетию, вслед за этим Белоруссия признает тоже. А когда это произошло, он тут же спрятался в кусты, объясняя это тем, что Беларусь не может вынести санкций, которые на неё будут наложены».





Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — сказал Лукашенко.



