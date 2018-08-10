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В ООН заявили о содержании нацменьшинств в Китае в политических лагерях

Во время заседания Управления Верховного комиссара ООН по правам человека были высказаны утверждения о существовании в Китае лагерей для миллионов представителей национальных меньшинств. Об этом сообщает Reuters.

Член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй Макдугалл заявил, что в организации располагают множеством достоверных сообщений о том, чтоб более 1 млн этнических уйгуров в Китае содержатся в месте, напоминающем «огромный лагерь для интернированных, информация о котором содержится в секретности».

По утверждению Макдугалла еще 2 млн уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств отправляются в «политические лагеря для идеологической обработки». Присутствующая на заседании китайская делегация из примерно 50 чиновников никак не прокомментировала эту информацию, отмечает Reuters.

В феврале CNN сообщил, что тысячи мусульман-уйгуров содержатся в так называемых политических образовательных лагерях в регионе Синьцзян. Ссылаясь на Radio Free Asia, телеканал отмечал, что по последним данным в лагеря были отправлены не менее 120 тыс. уйгуров.

Уйгуры — тюркский народ, населяющий Синьцзян-Уйгурский автономный регион КНР, в оссновном исповедует ислам. Как отмечает CNN, китайские власти проводят в считающемся неблагонадежным регионе кампании против «терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма».


Последние крупные волнения в Синьцзяне произошли в 2009 году. Поводом для них стал конфликт на заводе в городе Шаогунь (западная провинция Китая Гаундан) между этническими китайцами и уйгурами, в результате которого пострадали десятки выходцев из Синьцзяна. Вскоре в Урумчи — столице Синьцзяна — начались выступления протеста, на подавление которых были направлены части военной полиции. В столкновениях с уйгурами погибли десятки китайцев. Позднее власти сообщили о задержании и аресте более тысячи уйгуров.


19:37 10/08/2018






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