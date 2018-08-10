«Свядомое кола» пытается переходить в наступление, — пишет Алексей Дзермант. — Там прекрасно понимают, что подрыв авторитета МВД — первоочередная задача для смены власти, сейчас они информационно атакуют почти всех знаковых чиновников, особенно министра. Не могут простить жестких мер в отношении наркоторговцев и футбольных фанатов, да и историческую форму милиции во время парада, на них она подействовала как крест на упырей [имеется в виду форма НКВД, в которой министр Шуневич появился на параде — «НН»]. Лично мое мнение, Шуневич — один из лучших министров внутренних дел за все время существования независимой Беларуси. PS. Разве еще не очевидно, за кого «болеет» тутбайчик?», цитирует udf.by





В комментариях к посту Дзермант пишет, что в интернете независимые СМИ стали популярнее, чем государственные.





«У них появляется информационное преимущество в интернете. Тот же tut.by давно пора национализировать, или хотя бы поменять всю политредакцию».









Затем Дзермант предлагает передать TUT.BY под его, Дзерманта, руководство, хотя и делает это со смайликами, однако в следующем комментарии размышляет о том, как бы он реализовал работоспособность коллектива.





«Сейчас медиа-среда в интернете очень плотная, пробиться практически невозможно. Нужен либо админресурс, либо внешнее инвестирование. Либо просто отжимать, но опять же с помощью админресурса», — пишет публицист.





Алексей Дзермант в настоящее время редактирует малопопулярный пророссийский сайт «Имхоклаб». Ежемесячная аудитория его составляет от 30 до 40 тысяч человек. В прошлом Дзермант являлся идеологом балтского движения в Беларуси, отстаивал крайне правые, антикоммунистические взгляды, издавал журналы «Druvis» и «Сивер», однако в последние годы полностью переориентировался в сторону Москвы. Дзерманта активно приглашают участвовать в передачах на государственных телеканалах Беларуси.





Tut.by — самый популярный новостной ресурс Беларуси. Его ежемесячная аудитория составляет свыше 30 млн.



