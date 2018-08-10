В самом начале судебного заседания Геннадий Федынич сделал заявление по поводу прослушки телефонов:





“Следователи обратились к прокуратуре 14 июня прошлого года, чтобы она дала разрешение на прослушку. Разрешение это было получено 15 июля. Но на заседании мы слышим, что прослушивание наших телефонов происходило 5,6,7,10 и 11 июля, то есть раньше за ту дату, с которой действовало разрешение от прокурора! А если данные получены не в соответствии с законом, они не имеют никакой юридической силы и не могут включаться в это уголовное дело”.





После этого суд приступил к изучению аудиозаписей телефонных переговоров. Суд изучил документы, в которых фигурирует название литовского SEB Bank. Адвокат обратила внимание, что все документы датированы 3 марта 2017 года и июлем 2017 года, а "файлы содержат лишь набор символов, нельзя расценивать их как письма": не указан ни отправитель, ни адресат.





Федынич дал пояснения по поводу фейкового электронного ящика:





"Электронный ящик находился на компьютере у секретаря. После ухода известной Юлии он не менялся. И пароль после ее ухода не менялся. Поменялся только 2 августа 2017 года. Это вообще не переписка. Это непонятная пересылка файлов в один адрес. У меня в кабинете нет компьютера.





Что касается ящика neproblemarep@gmail.com, то если бы не это уголовное дело, я бы даже не знал о его существовании, - пояснил Федынич. – А письма с электронного ящика neproblemarep@gmail.com были отправлены в 5.20 и 5.28 утра. Интересно, кто так рано работает?"





Суд изучал содержимое дисков. Диски, содержащие документы 2008 года, пусты, документы за 2011 год не открываются, за 2012 год - не открываются, за 2013 год – не открываются…





"Обращаю внимание, что просмотренные файлы имели формат Word. Поэтому непонятно, письма ли это вообще. Мы можем только догадываться о природе этих файлов", - подчеркнула адвокат в ходе заседания.





Судебное заседание возобновится утром 13 августа.





- Доказательная база отсутствует. Следствие собрало все слухи, домыслы, всякую переписку, много ненужной информации, прикрепили к делу – вся эта информация в деле вообще не нужна. Я в шоке, - кратко охарактеризовал сегодняшнее заседание суда юрист Олег Волчек, руководитель правозащитного центра "Правовая помощь населению" (зарегистрирован в Украине).





"Дело превратили в мусорный бак, куда сваливают все, что можно; если следствию платят зарплату за количество листов в деле, тогда понятно, если нет – непонятно ничего. Файл с одной и той же информацией может повторяться раз десять. Что это такое?, - возмущается лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич. - Очевидно, по этой причине суд сегодня закончился до обеда: нужно с этим что-то делать. Создается впечатление, что за один-два дня суд не удастся закончить".





"Сегодня открывают файлы 2006, 2007, 2014, 2016, 2017 годов, но только не по 2011-2012 годам, по которым подозреваемым предъявлены обвинения. Я не увидел ни одного прямого доказательства вины подсудимых – все дело шито белыми нитками. Поэтому, я думаю, приговор должен быть оправдательным; если приговор будет не оправдательным, я как наблюдатель IndustriALL, сделаю отчет, мы будем требовать санкций к некоторым руководителям и судьям". – заявил член Независимого профсоюза горняков Украины Сергей Павлов, который присутствует на процессе как наблюдатель Глобального союза IndustriALL.



