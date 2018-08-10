На свободе! Освобождены журналист Павлюк Быковский и главред БелаПАН Ирина Левшина
Они были последними из журналистов, задержанных по "делу БелТА", кто еще оставался за решеткой. По словам Ирины Левшиной, в правоохранительных органах понимают всю абсурдность происходящего.
Павлюк Быковский, фото БелаПАН
10 августа после допроса в Следственном комитете освободили корреспондента Deutsche Welle в Минске Павлюка Быковского и главного редактора информационного агентства БелаПАН Ирину Левшину.
Павлюк Быковский был задержан 8 августа на 72 часа. Этот срок заканчивался в субботу, 11 августа. Перед этим в его квартире был проведен обыск с конфискацией электронных носителей информации. Deutsche Welle обратилась к белорусскому послу в Берлине с требованием немедленно освободить Быковского.
Быковский имеет статус подозреваемого и дал подписку о неразглашении.
Адвокат журналиста Евгений Пыльченко подал жалобу на факт задержания своего клиента, передает радио Свабода.
Спустя примерно полчаса вышла на свободу и главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина.
Ирина Левшина после освобождения
По словам Ирины Левшиной, к ней корректно относились в изоляторах временного содержания Фрунзенского РУВД и на Окрестина, где она содержалась. Жалоб на условия содержания у нее нет, передает БелаПАН.
"Как мне сказали, меня поместили в лучшую женскую камеру с привилегированной койкой. По отношению персонала на всех уровнях правоохранительных органов мне показалось, что они понимают всю абсурдность происходящего", — отметила Левшина.
Журналистку задержали 9 августа после многочасового допроса в СК.
Позже в этот же день Следственный комитет заявил об освобождении рэдакторов Tut.by и «иных лиц» задержанных по этому делу.
9 августа на свободу вышли главный редактор Tut.by Марина Золотова, а также редактора портала Галина Уласик, Анна Колтыгина и Анна Ермаченок, редактор сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков и обозреватель информационного агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова.
"Белорусский партизан"
17:29 10/08/2018
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