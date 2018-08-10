"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как-будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил Лукашенко, посещая ОАО "Гомсельмаш" в пятницу.





При этом Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества". "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия", - сказал он.





"Это тема нашего еще разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - добавил он.





"Главное - мы должны два-три года выдержать. На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада разными "клаасами-лексионами" и т.д., и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно.





Они "Ростсельмаш" свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе. Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов", - цитирует Лукашенко Интерфакс





По словам Лукашенко, Беларусью будут прилагаться усилия для создания равных конкурентных условий. "Мы, насколько можем, поддержим ваше предприятие. Но вы, пожалуйста, побыстрее работайте. Нам надо два-три года выдержать в этой недобросовестной конкуренции и превзойти своих соперников (их мой друг президент России называет партнерами, а я называю нашими как минимум соперниками)", - отметил Лукашенко.

















Что же касается нефти, то пока из Москвы никаких опровердений не последовало.







