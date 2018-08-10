Лукашенко: Россияне ведут себя варварски по отношению к нам, будто мы вассалы у них
Лукашенко упрекает Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.
"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как-будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил Лукашенко, посещая ОАО "Гомсельмаш" в пятницу.
При этом Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества". "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия", - сказал он.
"Это тема нашего еще разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - добавил он.
"Главное - мы должны два-три года выдержать. На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада разными "клаасами-лексионами" и т.д., и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно.
Они "Ростсельмаш" свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе. Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов", - цитирует Лукашенко Интерфакс
По словам Лукашенко, Беларусью будут прилагаться усилия для создания равных конкурентных условий. "Мы, насколько можем, поддержим ваше предприятие. Но вы, пожалуйста, побыстрее работайте. Нам надо два-три года выдержать в этой недобросовестной конкуренции и превзойти своих соперников (их мой друг президент России называет партнерами, а я называю нашими как минимум соперниками)", - отметил Лукашенко.
Следует отметить, что данное заявление прозвучало на фоне информации о том, что Россия, ссылаясь на потери своего бюджета, приостановила предоставление кредитов Беларуси и намерена ограничить Минску беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) с четвертого квартала 2018 года.
Правда, позже российский Минфин опроверг информацию о приостановке кредитования, хотя и не объяснил причину задержки выдачи последних траншей ЕФСР.
Что же касается нефти, то пока из Москвы никаких опровердений не последовало.
"Белорусский партизан"
17:16 10/08/2018
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