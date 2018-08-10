СК России расследует уголовное дело по факту убийства Бабченко. И это не шутка
В редакцию «Новой газеты» пришел запрос СК РФ о расследовании убийства Аркадия Бабченко в Киеве.
Как следует из запроса, он был оформлен 1 августа.
Напомним, об убийстве в Киеве известного российского журналиста Аркадия Бабченко стало известно 29 мая 2018 года.
Однако уже 31 мая выяснилось, что эта была инсценировка, чтобы избежать реального убийства и найти заказчиков преступления.
Таким образом, с тех пор, как стало известно об инсценировке, прошло почти полтора месяца, а СК России все еще "расследует" его "убийство". Продуктивно работают...
"Белорусский партизан"
16:47 10/08/2018
‡агрузка...