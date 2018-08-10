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СК России расследует уголовное дело по факту убийства Бабченко. И это не шутка

В редакцию «Новой газеты» пришел запрос СК РФ о расследовании убийства Аркадия Бабченко в Киеве.

Как следует из запроса, он был оформлен 1 августа. 


Таким образом, с тех пор, как стало известно об инсценировке, прошло почти полтора месяца, а СК России все еще "расследует" его "убийство". Продуктивно работают...

"Белорусский партизан"
16:47 10/08/2018






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