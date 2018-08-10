"Оно мне очень странным кажется. В нём меня беспокоят формулировки вроде "активно сотрудничала со следствием" и так далее. Могу сказать, что в первый день я вообще отказалась давать показания. А вчера я давала показания, и они, конечно, не заключались в том, что я "активно сотрудничала со следствием" — я просто давала показания и всё! И результат показаний в том, что мне изменили статью на более серьёзную. И это их "активно сотрудничала со следствием" не соотносится с результатом, который мы имеем в виде новой статьи. Могу предположить, что это их "активно сотрудничала со следствием" только из-за того, что я вчера согласилась дать показания", — говорит Марина Золотова.





Напомним, главного редактора портала TUT.by Марину Золотову задержали по подозрению в нарушении статьи 349 Уголовного кодекса, по какой максимальное наказание — 2 года лишения свободы. Сейчас её действия квалифицируют по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 425 УК Республики Беларусь — бездействие должностного лица. По этой статье Марине Золотовой грозит до 5 лет лишения свободы.