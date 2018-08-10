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Марина Золотова: Из-за "активного содействия расследованию" статью мне изменили на более жёсткую

Задержанная 7 августа по "делу БелТА" главный редактор портала TUT.by Марина Золотова вышла на свободу 9 августа. "Учитывая активное содействие расследованию, следователь принял решение не заключать Марину Золотову под стражу", написано в официальном пресс-релизе Следственного комитета. Такая формулировка её очень напрягает, говорит в беседе с Еврорадио Марина Золотова.

Марина Золотова: Из-за "активного содействия расследованию" статью мне изменили на более жёсткую
"Оно мне очень странным кажется. В нём меня беспокоят формулировки вроде "активно сотрудничала со следствием" и так далее. Могу сказать, что в первый день я вообще отказалась давать показания. А вчера я давала показания, и они, конечно, не заключались в том, что я "активно сотрудничала со следствием" — я просто давала показания и всё! И результат показаний в том, что мне изменили статью на более серьёзную. И это их "активно сотрудничала со следствием" не соотносится с результатом, который мы имеем в виде новой статьи. Могу предположить, что это их "активно сотрудничала со следствием" только из-за того, что я вчера согласилась дать показания", — говорит Марина Золотова.

Напомним, главного редактора портала TUT.by Марину Золотову задержали по подозрению в нарушении статьи 349 Уголовного кодекса, по какой максимальное наказание — 2 года лишения свободы. Сейчас её действия квалифицируют по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 425 УК Республики Беларусь — бездействие должностного лица. По этой статье Марине Золотовой грозит до 5 лет лишения свободы.
15:14 10/08/2018






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