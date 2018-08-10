В БСДП опять скандал

И между членами партии снова начались споры, причем с переходом на личности.





«Белорусский партизан» обсудил эту тему с председателем партии Игорем Борисовым и Валентиной Болбат.





Игорь Борисов:

«От скандалов никто не застрахован»









-- Игорь, буквально на днях Валентина Болбат опубликовала письмо ревизора Витебской областной организации БСДП (Грамада), в котором требует предоставить оригиналы протоколов о ее повторном принятии в партию. Так Болбат является членом вашей партии или нет?





-- Насколько я знаю ситуацию, ревизор Витебской области потребовала предоставить ряд документов, которых у них нет. И обратилась она по месту регистрации Верхнедвинской районной организации. Поэтому я не понимаю, почему Валентина Васильевна подняла скандал по этому поводу. Это совершенно нормальное требование, ничего особенного в нем нет. Она сказала, что никаких документов предоставлять не будет. Ну, ее право…





-- Но Валентина Болбат объяснила, что отправила эти документы, и что они должны быть в архиве.





-- Насколько я знаю, в архиве Витебской организации делопроизводство ведет неплохо, и до 2016 года все документы есть. Но возник вопрос о том, что у нас имеется постановление президиума о том, что когда в районных организациях происходят собрания, все сведения должны предоставляться в центральный аппарат партии в течение 10 дней. Проблема в том, что из Верхнедвинской организации таких сведений не поступало. Вот мы и пытаемся разобраться, кто там сейчас вообще руководит. Соответственно, направили туда письмо.





-- Так Валентина Болбат сегодня является членом БСДП (Грамада) или нет?





-- Валентина Васильевна исключена из нашей партии решением президиума. Свое исключение она не обжаловала. Ее партийный билет признан недействительным, об этом было напечатано в витебской областной газете. Новый партийный билет ей никто не выдавал. Оригинала протокола о том, что она снова принята в организацию, никто не видел.





-- А если протокол все же имеется, как утверждает сама Валентина Болбат, тогда что?





-- Решение президиума не отменено, поэтому, соответственно, нижестоящая организация никаким образом не могла принять ее снова в партию.

Валентина Болбат не член нашей партии. Пов рюсь, ее партийный билет недействителен.





Протокол, который был выслан о ее приеме в партию на электронную почту, без подписей, то есть это не ори нал и даже не копия оригинала. Я так думаю, что оригинал этого протокола и хотели видеть члены нашей Витебской областной организации, чтобы понимать, что происходит и кто возглавляет региональную организацию.





-- А вы как председатель партии не знаете, кто возглавляет Верхнедвинскую районную организацию БСДП (Грамада)?





-- К сожалению, нет. На сегодняшний день никаких данных нам никто не предоставил.





-- Встретиться с верхнедвинским партийным активом и на месте разобраться в ситуации не пробовали?





-- Честно говоря, на место пока не выезжали.





-- Был период, когда вашу партию просто лихорадило от скандалов. Разборки, в том числе и с рукоприкладством, случались чуть ли не каждую неделю… Сейчас, видимо, пошла вторая волна?





-- Не думаю. Да я и не назвал бы это скандалом. Просто недовольство одного человека. Мы выставили совершенно законные требования. И в ответ получили такую реакцию.





-- Вы не боитесь партийных скандалов?





-- Чему быть, тому не миновать. Никто от этого не застрахован. А скандалы – они были, есть и будут. Другой вопрос, на каком уровне все будет развиваться, и чем будет грозить организации.

Сейчас я пока вижу лишь игнорирование законного требования ревизора, больше ничего.





-- Один из скандалов был связан с финансированием БСДП (Грамада), когда какие-то цифры попали в прессу. Как сегодня финансовое состояние партии?





-- Не лучше, чем в остальных партийных организациях. А то, что какие-то цифры попадают в прессу, так они должны быть еще чем-то подкреплены.





-- Вы как председатель партии зарплату получаете?





-- Нет, зарплаты в партии у меня нет. Я официально трудоустроен в частной организации и получаю зарплату там.





Валентина БОЛБАТ:





«Меня снова приняли в партию»









У Валентины Болбат всегда была своя точка зрения на то, что происходит в БСДП (Грамада).





-- Прошел год, и я до сих пор не знаю, за что меня исключили из партии, -- рассказала она «Белорусскому партизану». -- Доходили лишь разговоры о том, что исключили из-за того, что я стала сопредседателем женской партии, которую создает Нина Стужинская. Но никаких решений и документов на руках у меня нет.





-- Игорь Борисов говорит, что ваш партийный билет недействителен и что вас исключили решением президиума партии.





-- Я только вчера узнала про билет – объявления в газете не видела. Меня исключили решением президиума, кстати, по инициативе бывшего председателя партии Ирины Вешторд, с которой у меня не складывались отношения. Я просила прислать мне официальный документ, чтобы понять причину, по которой меня исключили из партии. Но мне ничего не прислали. Дело в том, что в случае конфликта в нашей партии действует не устав, а личная преданность боссу или его неприязненное отношение к тому партийцу, который посмел задавать неприятные вопросы.





-- А как прокомментируете свое повторное вступление в БСДП (Грамада)? Руководство партии говорит, что протоколов о принятии вас в партию в глаза не видело! Получается, вы самовольно захватили пост председателя Верхнедвинской партийной организации?





-- Дело в том, что когда руководство партии нам присылает какие-то документы, они пишут: «Электронный вариант соответствует оригиналу». Почему мы не можем делать так же? Я все документы, все протоколы отправила, и они их получили. Так какие ко мне претензии? И весь большой архив нашей организации я передала через соответствующий акт. Все документы наши у них есть в архиве.





-- Кто сегодня возглавляет Верхнедвинскую организацию БСДП (Грамада)?





-- Я. И руководство партии это прекрасно знает. Я написала заявление о приятии в партию, в январе меня приняли в партию, мы провели отчетно-выборное собрание, и мои коллеги сказали: если руководство партии будет настаивать, чтобы убрать Валентину, мы уходим все.





Мои коллеги имели право принять меня в партию, вот и все. Обидно, если руководство партии все-таки решило ликвидировать нашу Верхнедвинскую организацию. На мой взгляд, это неразумный шаг.







