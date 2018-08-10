Что такое «подписка о неразглашении» и можно ли отказаться от подписи, разбираемся в правовом ликбезе от ПЦ « Вясна ».





Что такое «подписка о неразглашении»?





Подписка о неразглашении - письменное обязательство о сохранении подписывающим лицом в тайне ставших известными ему сведений.





По сути это такая бумага, где ставится подпись допрашиваемого о том, что следователь запрещает распространять данные, которые могут стать известными в процессе следственных действий, и предупредил его об уголовной ответственности за разглашение такой информации.





Что такое «данные предварительного следствия по уголовному делу»?





Это та информация, которую получает следователь с момента возбуждения уголовного дела до передачи его в суд или прекращения.





На практике, следователь или дознаватель используют в подписке максимально широкие формулировки, что связано зачастую с тем, что подписку берут не ради сохранения тайны следствия, а для того, чтобы максимально «связать руки» защите.





Все ли обязаны давать такую подписку?





Согласно части 2 статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь о недопустимости разглашения без разрешения сведений дела следователь, лицо, производящее дознание, вправе предупредить защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, представителей умершего подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого, свидетелей, эксперта, специалиста, переводчика, понятых и других лиц, присутствующих при производстве следственных и других процессуальных действий.





Важно отметить, что подозреваемым и обвиняемым по уголовному делу следователи не имеют права запрещать что-либо разглашать.









А какие обязанности есть у подозреваемых и обвиняемых?





Согласно ст. 41 и 43 УПК Республики Беларусь подозреваемые и обвиняемые имеют только три обязанности:





- являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс;

- подчиняться законным распоряжениям органа, ведущего уголовный процесс;

- участвовать в следственных и иных процессуальных действиях, если это признано необходимым органом, ведущим уголовный процесс.





Обвиняемый, помимо прочего, имеет право заявлять о своей невиновности и вообще ему должна быть обеспечена возможность защищаться установленными законом средствами и способами (ст. 17 УПК).





Так что обвиняемые имеют право публично давать оценку предъявленным им обвинениям, представлять аргументы о своей невиновности, а также предавать гласности факты нарушений своих прав при проведении предварительного следствия.





Кроме того, обвиняемые и подозреваемые, как и другие граждане, наделены правом защищать свою честь и достоинство. Все эти действия являются законной формой и средством защиты, и соответственно любые их ограничения органами следствия являются незаконным ограничением права на защиту.





Какая ответственность предусмотрена за разглашение имеющихся в деле сведений?





За умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания лицо, предупрежденное о недопустимости их разглашения, без разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда – наказывается штрафом или арестом (ст. 407 УК Республики Беларусь).





А есть ли ответственность за отказ от подписки?





Ответственности за отказ от подписи о неразглашении данных следствия нет, но следователю достаточно даже устно предупредить об ответственности за раглашение данных по делу и удостоверить отказ свидетеля от подписи.





Т.е. определяющим фактом является не сама подписка, а ознакомление с ответственностью за разглашение данных.





И что никому вообще нельзя рассказывать? Даже родственникам?





Вообще никому.





Но важно понимать, что именно нельзя разглашать - то, что стало известно свидетелю в связи с участием в деле. То, что допрашиваемому было известно раньше, а также различного рода нарушения в ходе следствия – можно разглашать.





И долго нужно молчать?





Пока уголовное дело не будет передадено в суд или прекращено.





Однако, как отмечает юрист ПЦ “Весна” Павел Сапелко, необходимо распространять информацию о самом факте взятия такой подписки, а процессуальное действие - обжаловать.