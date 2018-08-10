Добро пожаловать в Синеокую: безвиз с Китаем вступил в силу

Документ был подписан 10 июня в китайском Циндао. Соглашение заключено по итогам переговоров Лукашенко с главой КНР Си Цзиньпином.





В конце июня документ был ратифицирован белорусским парламентом, Лукашенко его подписал 30 июня и на следующий день он был официально опубликован.





Белорусские власти рассчитывают, что реализация соглашения позволит существенно увеличить поток туристов из Китая и станет одним из факторов развития туризма в стране.



