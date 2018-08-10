Добро пожаловать в Синеокую: безвиз с Китаем вступил в силу
Белорусско-китайское межправительственное соглашение о взаимном 30-дневном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов вступило в силу с 10 августа текущего года.
Документ был подписан 10 июня в китайском Циндао. Соглашение заключено по итогам переговоров Лукашенко с главой КНР Си Цзиньпином.
В конце июня документ был ратифицирован белорусским парламентом, Лукашенко его подписал 30 июня и на следующий день он был официально опубликован.
Белорусские власти рассчитывают, что реализация соглашения позволит существенно увеличить поток туристов из Китая и станет одним из факторов развития туризма в стране.
11:50 10/08/2018
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