Ранее в соцсетях лидеры мнений обсуждали совет «на злобу дня», что сегодня каждому журналисту или редактору независимого СМИ стоило бы собрать сумку с вещами, на случай, если его задержат и посадят на сутки. А также перечислялось необходимое содержимое сумки, пишет gazetaby.com









— Страховки нет ни у кого, — пишет Виктор Горбачев у себя в Facebook. — Каждый день — как сводки с полей. Не с уборочных. С «военных» полей. Гребут. Не солому. Людей. Нас гребут. В плен захватывают. И тут не до смешного уже. Плакать хочется. От вот таких советов. Настоящих и сегодняшних.





И пусть в нем есть какие-то неточности — но! Совет нашего времени. Соберите «тревожный чемоданчик». И это не 1937 год — это 2018. Время настоящее. Беларусь. Каждый день приходят, забирают, увозят. Почему? Зачем? Это уже другой вопрос. Пока увозят и забирают с утра и до вечера.





По ночам еще не приходят. Пока не приходят. Однако. Соберите чемоданчик. Все же легче будет. Поставьте его и пусть стоит. Наполненный. У входа. И это очень страшный совет!





Но мы тут живем. Мы — это позволяем сами. Все как во сне. Но — наяву. Не стоит читать Солженицына и Рыбакова. Ибо все повторяется. Смотрите, запоминайте, фиксируйте, записывайте. То же самое.