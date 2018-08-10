"Многие из вас прочли новость о том, что МИД ФРГ «встал на защиту журналистов в Беларуси». Но за красивой формулировкой скрывается реплика представителя МИД ФРГ в адрес журналиста DW во время пресс-конференции в Берлине, где последний задал вопрос о ситуации с задержаниями и обысками по «делу БелТА» в Беларуси. Это то, что в тексте DW и многих других изданий было названо «заявлением пресс-службы внешнеполитического ведомства Германии».









По факту задержания в Беларуси журналиста немецкого издания DW (на русском) Павлюка Быковского, который с 8 августа содержится под стражей, центральный аппарат МИД ФРГ не делает официальных заявлений и не направляет ноту протеста – вместо этого медиакомпания Deutsche Welle сама обращается к послу Беларуси в Германии с письмом, в котором требует незамедлительного освобождения аккредитованного в Беларуси корра.





В ответ на запрос германского посольства в Беларуси, центральный аппарат МИД ФРГ даёт послу Петеру Деттмару рекомендацию не комментировать удержание Быковского за решёткой и обыски в его квартире.



