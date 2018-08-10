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"Европейские ценности" только для ЕС? Властям Германии плевать на задержания журналистов в Беларуси

Журналист "Настоящего времени" Сергей Хпритонов рассказал о том, как МИД ФРГ "встал на защиту журналистов в Беларуси".

"Многие из вас прочли новость о том, что МИД ФРГ «встал на защиту журналистов в Беларуси». Но за красивой формулировкой скрывается реплика представителя МИД ФРГ в адрес журналиста DW во время пресс-конференции в Берлине, где последний задал вопрос о ситуации с задержаниями и обысками по «делу БелТА» в Беларуси. Это то, что в тексте DW и многих других изданий было названо «заявлением пресс-службы внешнеполитического ведомства Германии».


По факту задержания в Беларуси журналиста немецкого издания DW (на русском) Павлюка Быковского, который с 8 августа содержится под стражей, центральный аппарат МИД ФРГ не делает официальных заявлений и не направляет ноту протеста – вместо этого медиакомпания Deutsche Welle сама обращается к послу Беларуси в Германии с письмом, в котором требует незамедлительного освобождения аккредитованного в Беларуси корра.

В ответ на запрос германского посольства в Беларуси, центральный аппарат МИД ФРГ даёт послу Петеру Деттмару рекомендацию не комментировать удержание Быковского за решёткой и обыски в его квартире.

Если у кого-то остались иллюзии о решимости Германии защищать свободу слова в Беларуси в разгар «нормализации», то можете от них избавиться прямо сейчас", - делает вывод журналист на своей странице в Фейсбуке


"Белорусский партизан"
10:58 10/08/2018






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