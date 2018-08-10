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Россия и Китай заблокировали в ООН новые санкции против Северной Кореи

Россия и Китай выступили против предложения США внести в санкционный список Совета Безопасности ООН российский банк, проживающего в Москве северокорейского банкира и две компании.

На прошлой неделе санкции в отношении этих лиц и компаний были приняты Министерством финансов США, после чего Вашингтон внес это предложение в комитет по санкциям в отношении КНДР, который принимает решения путем консенсуса, передает Голос Америки.

Россия выступила против, заявив, что предложение США недостаточно подкреплено информацией. Китай свои возражения никак не пояснил.

На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции в отношении российского банка «Агросоюз», северокорейского банкира Ли Чжон Вона, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co и северокорейской Ungum Corporation.

В Минфине убеждены, что «Агросоюз» проводил транзакции для главы московского представительства Внешторгбанка КНДР Хан Чен Су, в отношении которого также действуют санкции.


Внешторгбанк КНДР попал под санкции в августе прошлого года. Ли Чжон Вон является заместителем главы московского представительства банка.

По словам Минфина, Dandong Zhongsheng Industry&Trade и Korea Ungum Corporation являются подставными компаниями банка.

При внесении в черный список ООН указанные лица подвергаются финансовым санкциям и запрету на поездки по всему миру.

10:11 10/08/2018






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