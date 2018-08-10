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Третья попытка: к приезду Лукашенко в Гомеле снова постригли газоны

10 августа в Гомеле снова ждут Александра Лукашенко. Явный признак скорого визита президента - подкрашивание фасадов, обновленная разметка на дороге, по которой проедет делегация, новая плитка на тротуарах…

 А еще - газоны. К каждой дате ожидаемого визита Лукашенко в центре Гомеля утюжат траву газонокосилки и группы коммунальников, отмечает kp.by

Основной марафет в центре города навели уже к 28 июля. Но в тот день милицейские посты простояли недолго. Подвесные клумбы тоже сняли - стало понятно, что президент не приедет. Напомним, накануне в Гомеле засветили «Майбах» Лукашенко.

Ожидается, что в Гомеле Лукашенко откроет новую детскую больницу

Вскоре снова пошли слухи - глава государства прибудет в вторник. Опять подкрашивали фасады, клали новый асфальт, перекладывали плитку и стригли газоны. Но и в этот раз никто не приехал. А на днях в Гомеле в третий раз заметно активизировали работу по благоустройству.

«Теперь уже точно приедет! В эту пятницу», - ответили корреспонденту «КП» в группе коммунальников. Такие же слухи ходят и в кругах госслужащих.

Кстати, с перекладывания плитки гомельчане смеются больше всего. Если на площади Ленина и в ее окрестностях, где будет проезжать президент и теоретически может обратить внимания на тротуары, плитку переложили, причем не раз, - то в других местах в центре города на самом деле разбитая плитка так и лежит, хотя давно требует замены.


Предполагается, что в Гомеле Лукашенко откроет новую детскую больницу, которую поручал построить во время прошлого приезда, возможно - здание СК, под который отдали городской роддом в центре Гомеля, посетит предприятие «Гомсельмаш».


09:35 10/08/2018






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