Чем атака на журналистов может обернуться для Беларуси?

Обыск в редакции агентства БелаПАН





Появились новые задержанные, анализирует zautra.by Международное сообщество уже начало заявлять протесты белорусским властям по поводу их действий в отношении независимых СМИ и отдельных журналистов.





Как эти действия могут сказаться на Беларуси в целом? По мнению политолога Андрея Казакевича, многое будет зависеть от того, как дальше будут развиваться события и произойдет ли деэскалация ситуации.





– Мы не каждый год видим какие-то шаги по смягчению ситуации, какие-то шаги по возвращению к старым практикам. Но особенностью последних нескольких лет было то, что наступали моменты деэскалации. Все эти действия каким-то образом прекращались и не имели серьезных последствий, в данном случае, для журналистов, а могло быть и в отношении гражданских активистов и так далее, – отмечает эксперт.





Белорусские власти имеют право и возможность так делать – принимать какие-то меры без существенных для себя последствий, при этом понимая, что важно эту ситуацию не затягивать, считает политолог. И дополняет:





– Если такие действия продолжатся и примут системный характер, то это может иметь существенные негативные последствия для взаимодействия Беларуси, прежде всего, с Западом.





В то же время эксперт не пожелал заниматься конспирологией и осторожно относится к историям о том, что силовики рвутся к власти.





– Пока не очевидно, что спровоцировало данный конфликт, – говорит Андрей Казакевич.





По его мнению, международное сообщество может повлиять на возникшую ситуацию, особенно что касается нынешних действий властей в отношении независимых журналистов.









– Недавняя история показывает, что оно способно влиять на тактику властей. Если будет занята очень четкая позиция, прежде всего правительствами и посольствами западных стран, структурами Европейского Союза, то это будет серьезным ограничителем и поставит определенные рамки в действиях силовых структур, – не исключает аналитик. – По крайней мере, мы знаем, что такой механизм был действенным в последние годы.





Отметим, что Совет Европы и некоторые другие международные организации уже негативно отреагировали на события, связанные с обысками и задержаниями журналистов. Также офисы TUT.BY и БелаПАН в среду посетили представители Евросоюза и посольств некоторых западных стран.



