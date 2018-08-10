Кочарян остался в тюрьме
Апелляционный суд в Армении отложил рассмотрение жалобы на арест экс-президента Кочаряна на пятницу.
Об этом сообщил журналистам его адвокат Айк Алумян.
«Рассмотрение апелляции продолжится завтра в 14:00» , - сказал Алумян.
Адвокат сказал, что в настоящее время сторона обвинения должна представить свои возражения насчет доводов стороны защиты.
Алумян добавил, что у адвокатов есть серьезные аргументы, которые говорят о необходимости освобождения Кочаряна из-под стражи.
На сегодняшнем заседании присутствовал и сам Кочарян. По оценке Алумяна, второй президент блестяще выступил в свою защиту.
08:47 10/08/2018
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