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Кочарян остался в тюрьме

Апелляционный суд в Армении отложил рассмотрение жалобы на арест экс-президента Кочаряна на пятницу.

Об этом сообщил журналистам его адвокат Айк Алумян.

«Рассмотрение апелляции продолжится завтра в 14:00» , - сказал Алумян.

Адвокат сказал, что в настоящее время сторона обвинения должна представить свои возражения насчет доводов стороны защиты.

Алумян добавил, что у адвокатов есть серьезные аргументы, которые говорят о необходимости освобождения Кочаряна из-под стражи.

На сегодняшнем заседании присутствовал и сам Кочарян. По оценке Алумяна, второй президент блестяще выступил в свою защиту.

08:47 10/08/2018






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