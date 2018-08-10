Кочарян остался в тюрьме

Об этом сообщил журналистам его адвокат Айк Алумян.





«Рассмотрение апелляции продолжится завтра в 14:00» , - сказал Алумян.





Адвокат сказал, что в настоящее время сторона обвинения должна представить свои возражения насчет доводов стороны защиты.





Алумян добавил, что у адвокатов есть серьезные аргументы, которые говорят о необходимости освобождения Кочаряна из-под стражи.





На сегодняшнем заседании присутствовал и сам Кочарян. По оценке Алумяна, второй президент блестяще выступил в свою защиту.