Задержанный по «делу БелТА» Павлюк Быковский будет допрошен сегодня

«Нет. Павлюка сегодня (имлось в виду 9 августа - прим.) не отпустят. Это уже точно. Чтобы раздобыть эту простую информацию, потребовалось не менее 8 звонков, — написала Ольга Быковская со ссылкой на адвоката. — Завтра будут проводить следственные действия — проще говоря, допрос. Я лично буду ждать освобождения после него. Это следует из предыдущих действий СК. Ну а если нет, то в субботу в 15:30 возле ИВС на Окрестина».





Быковский был задержан 8 августа на 72 часа. Этот срок истекает в субботу, 11 августа. Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации.





«Немецкая волна» обратилась к белорусскому послу в Берлине с требованием немедленно освободить Быковского. В защиту журналистов высказался МИД Германии.