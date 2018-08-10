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Задержанный по «делу БелТА» Павлюк Быковский будет допрошен сегодня

Задержанный по «делу БелТА» корреспондент радиостанции «Немецкая волна» Павлюк Быковский будет допрошен в Следственном комитете 10 августа. Это следует из сообщения его супруги, размещенного в «Фейсбуке» поздно вечером 9 августа.

«Нет. Павлюка сегодня (имлось в виду 9 августа - прим.) не отпустят. Это уже точно. Чтобы раздобыть эту простую информацию, потребовалось не менее 8 звонков, — написала Ольга Быковская со ссылкой на адвоката. — Завтра будут проводить следственные действия — проще говоря, допрос. Я лично буду ждать освобождения после него. Это следует из предыдущих действий СК. Ну а если нет, то в субботу в 15:30 возле ИВС на Окрестина».

Быковский был задержан 8 августа на 72 часа. Этот срок истекает в субботу, 11 августа. Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации.

«Немецкая волна» обратилась к белорусскому послу в Берлине с требованием немедленно освободить Быковского. В защиту журналистов высказался МИД Германии.

Naviny.by
07:42 10/08/2018






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